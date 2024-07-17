Назван топ-5 кроссоверов с низкими затратами на обслуживание

На современном автомобильном рынке как украинском, так и международном, кроссоверы занимают ведущие позиции. Однако стоимость приобретения и последующего обслуживания некоторых брендов остается недосягаемо высокой для многих граждан.

Несмотря на это, на рынке присутствует широкий выбор выгодных и надежных моделей, которые не требуют значительных затрат на содержание. Эксперты издания GO выделили пять таких кроссоверов.

Toyota RAV4

Стоимость нового авто: $28,675

Десятилетние затраты на обслуживание: $5,531

Toyota Land Cruiser (модель 2024 года)

Стоимость нового авто: $55,950

Десятилетние затраты на обслуживание: $6,782

Honda HR-V

Стоимость нового авто: $25,100

Десятилетние затраты на обслуживание: $6,983

Lexus NX

Стоимость нового авто: $40,615

Десятилетние затраты на обслуживание: $7,136

Mazda CX-30

Стоимость нового авто: $30,679

Десятилетние затраты на обслуживание: $7,249

Напомним, ранее UAportal писал о 6 европейских авто, которые лучше не покупать из-за их ненадежности.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!