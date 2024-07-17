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Назван топ-5 кроссоверов с низкими затратами на обслуживание

Анастасия Крыщук

Назван топ-5 кроссоверов с низкими затратами на обслуживание
Кроссоверы, которые не дорого содержать. Источник: pixabay

На современном автомобильном рынке как украинском, так и международном, кроссоверы занимают ведущие позиции. Однако стоимость приобретения и последующего обслуживания некоторых брендов остается недосягаемо высокой для многих граждан.

Несмотря на это, на рынке присутствует широкий выбор выгодных и надежных моделей, которые не требуют значительных затрат на содержание. Эксперты издания GO выделили пять таких кроссоверов.

Toyota RAV4

  • Стоимость нового авто: $28,675
  • Десятилетние затраты на обслуживание: $5,531

Toyota Land Cruiser (модель 2024 года)

  • Стоимость нового авто: $55,950
  • Десятилетние затраты на обслуживание: $6,782

Honda HR-V

  • Стоимость нового авто: $25,100
  • Десятилетние затраты на обслуживание: $6,983

Lexus NX

  • Стоимость нового авто: $40,615
  • Десятилетние затраты на обслуживание: $7,136

Mazda CX-30

  • Стоимость нового авто: $30,679
  • Десятилетние затраты на обслуживание: $7,249

Напомним, ранее UAportal писал о 6 европейских авто, которые лучше не покупать из-за их ненадежности.

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