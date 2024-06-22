ТОП-10 найнадійніших японських авто за останні 10 років
Японські автовиробники вже давно славляться бездоганною якістю та довговічністю своїх транспортних засобів. Ця репутація ґрунтується не лише на суб'єктивних думках, а й на статистичних даних.
Так, дослідження видання TopSpeed, у якому за основу була взята інформація з авторитетних джерел (JD Power, Kelley Blue Book, Edmunds, RepairPal, CarEdge та Consumer Reports), проаналізувало надійність автомобілів, що випускалися з 2011 по 2020 рік. В результаті були визначені 10 найнадійніших моделей за цей період:
Lexus LS 460 2011 року
Рейтинг надійності: 89/100
Цей розкішний седан від Lexus відзначається винятковим комфортом, елегантним інтер'єром і передовими технологіями.
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Lexus ES 350 2017 року
Рейтинг надійності: 89/100
Модель ES 350 відома своєю плавністю ходу, тихим салоном і високим рівнем безпеки.
Lexus IS 250 2011 року
Рейтинг надійності: 88/100
Цей компактний спортивний седан вражає динамічним керуванням і стильним дизайном, також він вирізняється своєю надійністю.
Scion FR-S 2014 року
Рейтинг надійності: 88/100
Спортивне купе, створене у партнерстві з Subaru, забезпечує чудову керованість і приносить задоволення від водіння.
Toyota Camry 2014 року
Рейтинг надійності: 88/100
Camry залишається однією з найпопулярніших моделей завдяки своїй комфортабельності, надійності та економічності.
Lexus RX 350 2020 року
Рейтинг надійності: 87/100
Цей кросовер поєднує в собі розкіш і практичність, маючи просторий салон і сучасні технології.
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Lexus RX 350 2011 року
Рейтинг надійності: 87/100
Модель початку десятиліття, яка вже тоді встановлювала стандарти для сучасних кросоверів.
Lexus GS 350 2013 року
Рейтинг надійності: 87/100
Цей розкішний седан пропонує спортивне водіння та комфортний інтер'єр.
Lexus GS 350 2011 року
Рейтинг надійності: 87/100
Більш рання версія, яка також демонструвала високі показники надійності.
Toyota Avalon 2011 року
Рейтинг надійності: 87/100
Преміальний седан Toyota з просторим салоном і високим рівнем комфорту.
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