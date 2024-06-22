ТОП-10 найнадійніших японських авто за останні 10 років

Японські автовиробники вже давно славляться бездоганною якістю та довговічністю своїх транспортних засобів. Ця репутація ґрунтується не лише на суб'єктивних думках, а й на статистичних даних.

Так, дослідження видання TopSpeed, у якому за основу була взята інформація з авторитетних джерел (JD Power, Kelley Blue Book, Edmunds, RepairPal, CarEdge та Consumer Reports), проаналізувало надійність автомобілів, що випускалися з 2011 по 2020 рік. В результаті були визначені 10 найнадійніших моделей за цей період:

Lexus LS 460 2011 року

Рейтинг надійності: 89/100

Цей розкішний седан від Lexus відзначається винятковим комфортом, елегантним інтер'єром і передовими технологіями.

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Lexus ES 350 2017 року

Рейтинг надійності: 89/100

Модель ES 350 відома своєю плавністю ходу, тихим салоном і високим рівнем безпеки.

Lexus IS 250 2011 року

Рейтинг надійності: 88/100

Цей компактний спортивний седан вражає динамічним керуванням і стильним дизайном, також він вирізняється своєю надійністю.

Scion FR-S 2014 року

Рейтинг надійності: 88/100

Спортивне купе, створене у партнерстві з Subaru, забезпечує чудову керованість і приносить задоволення від водіння.

Toyota Camry 2014 року

Рейтинг надійності: 88/100

Camry залишається однією з найпопулярніших моделей завдяки своїй комфортабельності, надійності та економічності.

Lexus RX 350 2020 року

Рейтинг надійності: 87/100

Цей кросовер поєднує в собі розкіш і практичність, маючи просторий салон і сучасні технології.

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Lexus RX 350 2011 року

Рейтинг надійності: 87/100

Модель початку десятиліття, яка вже тоді встановлювала стандарти для сучасних кросоверів.

Lexus GS 350 2013 року

Рейтинг надійності: 87/100

Цей розкішний седан пропонує спортивне водіння та комфортний інтер'єр.

Lexus GS 350 2011 року

Рейтинг надійності: 87/100

Більш рання версія, яка також демонструвала високі показники надійності.

Toyota Avalon 2011 року

Рейтинг надійності: 87/100

Преміальний седан Toyota з просторим салоном і високим рівнем комфорту.

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