Тефтелі, які ніколи не пригорають: як приготувати

Назвати тефтелі жорстко одеською стравою мову не повертається. Тефтелі і є тефтелі – кульки з м'ясного фаршу, тушковані в якомусь соусі. Так що просто ділюся двома сімейними рецептами тюфтель, з рисом і без нього.

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Первый — от моего любимого шеф-повара, моей жены. Простое, быстрое в приготовлении блюдо, вкусное — дети его обожают, да и взрослые — тоже.

Нам потребуется полкило мякоти говядины, полстакана длиннозернового риса, репчатый лук — 2 штуки, три зубчика чеснока, литр томатного сока, сухой базилик и орегано — по чайной ложке, соль, перец по вкусу

Заранее отвариваем рис до полуготовности, оставляем в открытой посуде остывать.

Готовим соус. Очень мелко нарезаем одну луковицу и чеснок. На горячем растительном масле обжариваем на сковороде в высокими бортами овощи, пока лук не станет полупрозрачным.

Заливаем томатным соком, добавляем соль, базилик и орегано, накрываем крышкой и оставляем вариться на 20-25 минут.

Пока соус варится, занимаемся мясом. Говядину нужно перемолоть вместе со второй луковицей. Добавляем к фаршу рис и тщательно перемешиваем. Любители могут добавить специи, но дети обычно перец не любят.

Формируем небольшие шарики, примерно по 50 грамм, — рис еще увеличится в размерах. В классической версии шарики нужно обжарить, сложить в кастрюлю, залить соусом и протушить. Мы обходимся без жарки: в кипящий соус кидаем будущие тефтели. Важно, чтобы соус полностью покрыл мясные шарики; если не хватает, можно чуть притопить вилкой или добавить немного кипятка. Все, накрываем крышкой и оставляем на небольшом огне на 30 минут.

В такой версии тефтели никогда не пригорают и пропитываются соусом равномерно со всех сторон.

Второй рецепт тефтелей – мой. Без риса; настоящий подарок для худеющих любителей мяса и овощей. И готовить его совсем просто.

Нам потребуется полкило мякоти говядины, 400 грамм свеклы, лук и морковь – по одной штуке, растительное масло – 2 столовых ложки, томат-паста – 50 гр., соль, черный перец – по вкусу

Мясо нарезаем произвольными кусками. Свеклу чистим, отрезаем кусочек в 100 грамм, остальное нарезаем. Делаем фарш: пропускаем через мясорубку мясо и 300 грамм свеклы, солим-перчим, тщательно перемешиваем.

Формируем тефтели.

На горячей сковороде с ложкой масла быстро их обжариваем – не до готовности, нам просто нужно получить корочку.

Переходим к овощам. Чистим лук и морковь. Отложенный кусочек свеклы, лук и морковь нарезаем соломкой.

Делаем соус. Овощи обжариваем на масле до мягкости. Добавляем томат и немножко обжариваем его вместе с овощами. Подливаем кипяток, солим и перчим по вкусу нашу подливку и погружаем в нее обжаренные тефтели. Соус должен покрыть их полностью.

Оставляем тушиться под крышкой на маленьком огне до готовности.

Сервируем. На тарелку выкладываем подушку из овощей, на нее – тефтели и поливаем ложкой соуса. Все!

Пробуйте, и, возможно, тефтели со свеклой станут постоянным блюдом вашего рациона.