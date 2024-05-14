Татуювання влітку краще не робити: експерти назвали ризики

Експерти з нанесення малюнків та візерунків на шкіру застерігають тих, хто прагне зробити татуювання, що літо – не ліпший період для здійснення задуманого.

Серед застережень – після нанесення татуювання шкіру треба ховати від сонця та певний період не намочувати. Навіть якщо татуювання захищене спеціальною плівкою, вона не врятує шкіру від пошкодження чи зараження, оскільки коли ви пітнітимете у спеку, то ця захисна плівка не буде щільно прилягати до тіла.

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Якщо ж ви все ж наважитеся на татуювання влітку, фахівці радять дослухатися до наступних порад:

1. Підготуйте шкіру перед візитом

Якщо ви вже засмагали, то перш ніж зробити татуювання, закрийте зону, куди буде наноситися тату і дочекайтеся, поки ваша шкіра повернеться до свого природного тону, щоб не було лущення.

2. Тримайтеся подалі від сонця

Засмага — ворог номер один для татуювання. Носіть одяг із захистом від ультрафіолетового випромінювання на ділянці майбутнього татуювання принаймні три тижні. Також наносьте протисонцевий крем на ділянку шкіри, де буде тату.

3. Не купайтеся у відкритих водоймах

Фахівці не рекомендують перед нанесенням тату купання у природніх водоймах, оскільки шкіра може бути інфікована. Щобільше, зауважте, що купатися у ставках, річках, чи морі після нанесення тату не варто упродовж трьох тижнів.

4. Відкладіть подорожі

Якщо ви робите татуювання на тій частині тіла, яка буде відчувати дискомфорт під час тривалого перебування у сидячому положенні, краще не ризикувати. Адже після нанесення тату шкіра буде ушкоджена й надмірне навантаження на ушкоджену ділянку тіла не сприятиме швидкому загоєнню.

Нове татуювання краще робити після подорожей.

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