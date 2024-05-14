Татуировку летом лучше не делать: эксперты назвали риски

Эксперты по нанесению рисунков и узоров на кожу предостерегают тех, кто стремится сделать татуировку, что лето – не лучший период для осуществления задуманного.

Среди оговорок – после нанесения татуировки кожу нужно прятать от солнца и определенный период не намачивать. Даже если татуировка защищена специальной пленкой, она не спасет кожу от повреждения или заражения, поскольку если вы потеете в жару, то эта защитная пленка не будет плотно прилегать к телу.

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Если же вы все же отважитесь на татуировку летом, специалисты советуют прислушаться к следующим советам:

1. Подготовьте кожу перед визитом

Если вы уже загорали, то прежде чем сделать татуировку, закройте зону, куда будет наноситься тату и дождитесь, пока ваша кожа вернется к своему природному тону, чтобы не было шелушения.

2. Держитесь подальше от солнца

Загар – враг номер один для татуировки. Носите одежду с защитой от ультрафиолетового излучения на участке будущей татуировки по крайней мере три недели. Также наносите солнцезащитный крем на участок кожи, где будет татуировка.

3. Не купайтесь в открытых водоемах

Специалисты не рекомендуют перед нанесением тату купания в природных водоемах, поскольку кожа может быть инфицирована. Более того, заметьте, что купаться в прудах, реках или море после нанесения тату не стоит в течение трех недель.

4. Отложите путешествия

Если вы делаете татуировку на той части тела, которая будет испытывать дискомфорт во время длительного пребывания в сидячем положении, лучше не рисковать. Ведь после нанесения тату кожа будет повреждена и чрезмерная нагрузка на поврежденный участок тела не будет способствовать быстрому заживлению.

Новую татуировку лучше делать после путешествий.

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