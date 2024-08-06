Тарт з листкового тіста з беконом і моцарелою

Час урізноманітнити свій раціон та спробувати смачну, а головне швидку в приготуванні страву — тарт з листкового тіста з беконом і моцарелою!

Інгредієнти:

• Листкове тісто — 1 лист

• Мед — 1-2 ст.л.

• Бекон — 50 г

• Груша — 1 шт.

• Сир Моцарела — 100 г

• Жовток (для змащування) — 1 шт.

Приготування:

1. Розстилаємо пергамент на деко та точково накладаємо мед для трьох майбутніх слойок;

2. На мед кладемо зверху слайс бекону, скибку груші, натертий сир та 1/3 листа тіста;

3. Змащуємо тарти жовтком та випікаємо 15 хвилин при 180°C.