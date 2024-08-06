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Тарт из слоеного теста с беконом и моцареллой
Пора разнообразить свой рацион и попробовать вкусное, а главное быстрое в приготовлении блюдо – тарт из слоеного теста с беконом и моцареллой!
Ингредиенты:
• Слоеное тесто — 1 лист
• Мед – 1-2 ст.л.
• Бекон – 50 г
• Груша – 1 шт.
• Сыр Моцарелла – 100 г
• Желток (для смазки) – 1 шт.
Приготовление:
1. Расстилаем пергамент на противень и точечно накладываем мед для трех будущих слоек;
2. На мед кладем сверху слайс бекона, ломтик груши, натертый творог и 1/3 листа теста;
3. Смазываем торты желтком и выпекаем 15 минут при 180°C.