Пора разнообразить свой рацион и попробовать вкусное, а главное быстрое в приготовлении блюдо – тарт из слоеного теста с беконом и моцареллой!

Ингредиенты:

• Слоеное тесто — 1 лист

• Мед – 1-2 ст.л.

• Бекон – 50 г

• Груша – 1 шт.

• Сыр Моцарелла – 100 г

• Желток (для смазки) – 1 шт.

Приготовление:

1. Расстилаем пергамент на противень и точечно накладываем мед для трех будущих слоек;

2. На мед кладем сверху слайс бекона, ломтик груши, натертый творог и 1/3 листа теста;

3. Смазываем торты желтком и выпекаем 15 минут при 180°C.