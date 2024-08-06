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Тарт з листкового тіста з беконом і моцарелою
Час урізноманітнити свій раціон та спробувати смачну, а головне швидку в приготуванні страву — тарт з листкового тіста з беконом і моцарелою!
Інгредієнти:
• Листкове тісто — 1 лист
• Мед — 1-2 ст.л.
• Бекон — 50 г
• Груша — 1 шт.
• Сир Моцарела — 100 г
• Жовток (для змащування) — 1 шт.
Приготування:
1. Розстилаємо пергамент на деко та точково накладаємо мед для трьох майбутніх слойок;
2. На мед кладемо зверху слайс бекону, скибку груші, натертий сир та 1/3 листа тіста;
3. Змащуємо тарти жовтком та випікаємо 15 хвилин при 180°C.