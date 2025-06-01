Такий їли 5000 років тому: вченим вдалось відтворити древній рецепт хліба

Археологи в центральній Туреччині відновили стародавній рецепт хліба віком понад 5000 років. Він був знайдений під час розкопок у поселенні Куллуоба, поблизу міста Ескішехір.

Про це повідомляє Daily Express. Згідно з дослідженнями, хліб випікали із борошна грубого помелу з полби — старовинного сорту пшениці, з додаванням насіння сочевиці та листя невідомої рослини. У період ранньої бронзи (приблизно 3300 рік до н. е.) його, ймовірно з ритуальною метою, закопали під порогом новозбудованого житла.

Через тисячоліття археологи натрапили на цей артефакт, який надзвичайно добре зберігся. За словами керівника розкопок, археолога Мурата Турктекі, це найстаріший цілісний зразок хліба, який вдалося знайти:

"Ми зазвичай натрапляємо лише на залишки їжі або крихти. Цей хліб – виняток. Він зберіг форму завдяки тому, що його обпалили й закопали".

Знахідка викликала справжній інтерес. Місцеве ячмінне господарство разом з археологами взялося за відтворення рецепта. У результаті з’явився новий продукт — круглий, плаский хліб діаметром близько 12 см, схожий на млинець. Його почали продавати під назвою "Куллуоба", і перші партії були розкуплені за лічені години.

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Мер Ескішехіра Айше Анлюче зізналася, що ідея відродити хліб виникла після розмови з археологами:

"Ми були зворушені цією знахідкою. І захотіли повернути її до життя — в буквальному сенсі".

Крім гастрономічного інтересу, проєкт сприяв підвищенню уваги до вирощування стародавніх, посухостійких злакових культур, таких як полба. Адже регіон сьогодні стикається з дефіцитом води, хоча ще нещодавно мав багаті водні ресурси.

"Ми перебуваємо в умовах кліматичної кризи, але все ще вирощуємо культури, які потребують багато вологи — кукурудзу, соняшник. А наші предки використовували інші, стійкіші сорти. Нам варто брати з них приклад", — підкреслила Анлюче.

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