Таємна кімната з минулого: в Перу знайшли місце для стародавніх наркотичних ритуалів

Археологи в Перу натрапили на приховане приміщення, яке понад 2 500 років тому використовувалося для обрядового вживання речовин із психоактивною дією. Відкриття вказує на наявність складних релігійних ритуалів та чіткої соціальної структури задовго до виникнення Імперії інків.

У північній частині Перу, в гірській місцевості, археологам вдалося розкопати давню кімнату, призначену для культових практик із використанням наркотичних засобів. Під час дослідження Чавін-де-Уантар – одного з ключових духовних центрів доколумбової цивілізації – було знайдено 23 ритуальні предмети. Вони виготовлені з мушель і кісток і мають форму ложечок та трубок. Імовірно, ці інструменти застосовували для інгаляції психоактивних речовин через ніс, повідомляє журнал PNAS.

У запечатаній ще з V століття до нашої ери кімнаті археологи виявили артефакти зі слідами хімічних речовин, серед яких – нікотин і диметилтриптамін (ДМТ), потужний галюциноген, що входить до складу аяхуаски. Подальші лабораторні дослідження виявили залишки дикого тютюну Nicotiana та сполуки з вільхи Anadenanthera colubrina, які використовувалися для виготовлення психоактивного нюхального порошку.

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За словами археолога Даніеля Контрераса з Університету Флориди, знайдені трубки за формою нагадують згорнуті банкноти – подібні часто показують у фільмах, де персонажі вживають наркотичні речовини. Його дослідницька група дійшла висновку, що ці об’єкти слугували для назального вдихання порошкоподібних психоактивних засобів.

Особливо важливим є те, що кістяні трубки – ймовірно, зроблені з кісток крил сапсана – були знайдені в локаціях із обмеженим доступом. Це свідчить про те, що психоактивні речовини вживали підконтрольно, переважно представники еліти, а сам процес мав значення не лише релігійне, а й соціальне.

Комплекс Чавін, який існував приблизно з 1200 до 400 року до н. е., відігравав роль важливого релігійного центру. Його архітектура поступово трансформувалася в систему галерей, де відбувалися сакральні обряди. Через вузькі приміщення археологи припускають, що вживання психоактивних речовин у таких просторах було частиною ієрархічних ритуалів – своєрідним способом виокремлення верхівки суспільства від решти населення.

Контрерас припускає, що складні ритуали з використанням психоактивних речовин могли слугувати засобом узаконення соціальної нерівності – створюючи ілюзію особливої духовної місії або вищої мети для обраної верстви. На думку науковців, саме ця практика могла відіграти важливу роль у переході від відносно рівноправних громад до складних соціальних структур таких імперій, як Тіуанако, Варі та Інки.

Дослідники наголошують, що ці результати – лише початок. Вони відкривають перспективу глибшого дослідження впливу психоактивних речовин на формування стародавніх андійських цивілізацій. Водночас, попереду ще багато роботи, щоб повністю розкрити це явище.

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