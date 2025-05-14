Тайная комната из прошлого: в Перу нашли место для древних наркотических ритуалов

Археологи в Перу встретили скрытое помещение, которое более 2 500 лет назад использовалось для обрядового употребления веществ с психоактивным действием. Открытие указывает на наличие сложных религиозных ритуалов и социальной структуры задолго до возникновения Империи инков.

В северной части Перу, в горной местности, археологам удалось раскопать старинную комнату, предназначенную для культовых практик с использованием наркотических средств. В ходе исследования Чавин-де-Уантар – одного из ключевых духовных центров доколумбовой цивилизации – было найдено 23 ритуальных предмета. Они изготовлены из ракушек и костей и имеют форму ложечек и трубок. По всей вероятности, эти инструменты применяли для ингаляции психоактивных веществ через нос, сообщает журнал PNAS.

В запечатанной с V века до нашей эры комнате археологи обнаружили артефакты со следами химических веществ, среди которых – никотин и диметилтриптамин (ДМТ), мощный галлюциноген, входящий в состав аяхуаски. Последующие лабораторные исследования выявили остатки дикого табака Nicotiana и соединения из ольхи Anadenanthera colubrina, которые использовались для изготовления психоактивного обонятельного порошка.

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По словам археолога Даниэля Контрераса из Университета Флориды, найденные трубки по форме напоминают свернутые банкноты – подобные часто показывают в фильмах, где персонажи употребляют наркотические вещества. Его исследовательская группа пришла к выводу, что эти объекты служили назальному вдыханию порошкообразных психоактивных средств.

Особенно важно то, что костяные трубки – вероятно, сделанные из костей крыльев сапсана – были найдены в локациях с ограниченным доступом. Это свидетельствует о том, что психоактивные вещества употребляли подконтрольно, преимущественно представители элиты, а сам процесс имел значение не только религиозное, но и социальное.

Комплекс Чавин, существовавший примерно с 1200 до 400 г. до н. э., играл роль важного религиозного центра. Его архитектура постепенно трансформировалась в систему галерей, где проходили сакральные обряды. Через узкие помещения археологи предполагают, что употребление психоактивных веществ в таких пространствах являлось частью иерархических ритуалов – своеобразным способом выделения верхушки общества от остального населения.

Контрерас предполагает, что сложные ритуалы с использованием психоактивных веществ могли служить средством узаконения социального неравенства – создавая иллюзию особой духовной миссии или высшей цели для избранного слоя. По мнению ученых, именно эта практика могла играть важную роль в переходе от относительно равноправных общин к сложным социальным структурам таких империй, как Тиуанако, Вари и Инки.

Исследователи подчеркивают, что эти результаты только начало. Они открывают перспективу более глубокого исследования влияния психоактивных веществ на формирование древних андийских цивилизаций. В то же время впереди еще много работы, чтобы полностью раскрыть это явление.

Напомним, ранее мы рассказывали, что археологи раскрыли жуткие детали гибели семьи в Помпеях.

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