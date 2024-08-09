В різних куточках світу археологи продовжують знаходити скам’янілості давніх тварин та предків людини, розкриваючи таємниці далекого минулого. Ці відкриття надають унікальні свідчення про розвиток життя на Землі та допомагають нам краще зрозуміти еволюційні процеси.

У статті The Sun повідомляється, що на індонезійському острові Флорес вчені виявили кістку передпліччя давнього предка гомініду Homo floresiensis, яких ще називають "хобітами" через їхній невеликий зріст. Порівнявши скам’янілість із розміром кістки сучасної людини, дослідники дійшли висновку, що зріст предка "хобітів" не перевищував одного метра.

Це відкриття дозволило вченим з’ясувати важливий факт – ці стародавні люди були на 6 сантиметрів нижчими, ніж вважалося раніше. Археологи знайшли кістку та кілька зубів на острові в місці під назвою Мата Менге. Проте вперше про існування Homo floresiensis стало відомо у 2003 році, коли в печері на острові було виявлено скелет.

Таємниця ''хобітів'': вчені виявили кістку мініатюрного предка людини віком 700 тисяч років (фото). Джерело: Yousuke Kaifu Таємниця ''хобітів'': вчені виявили кістку мініатюрного предка людини віком 700 тисяч років (фото). Джерело: Yousuke Kaifu

Згідно з однією з гіпотез, "хобіти" мали такий низький зріст через острівний спосіб життя, який допомагав їм виживати в умовах обмежених ресурсів. Деякі вчені вважають, що знайдені останки належали представникам одного племені, які мали затримку росту.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що у Німеччині знайшли тисячі зелених скелетів.

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