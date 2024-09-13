У США на пляж півострова Кейп-Код, штат Массачусетс, було викинуто загадковий об'єкт, схожий на фюзеляж літака. За словами істориків, під час детальнішого аналізу стало зрозуміло, що цей артефакт має зв'язок із військовими тренуваннями.

Про це повідомили представники національного парку Cape Cod National Seashore на своїй сторінці у Facebook, пише Uapress.

Конструкцію, схожу на ракету, було виявлено на пляжі Марконі на початку квітня. Співробітники національного парку об’єднали зусилля, щоб видалити загадковий об'єкт до того, як його змило б назад у воду.

"Історик парку Білл Берк дослідив знахідку й визначив, що це фюзеляж безпілотного літального апарату (RCAT), який використовувався для тренування зенітних установок. Ці безпілотники застосовувалися на базі Марконі, де в 1940-50-х роках функціонував військовий табір США (Camp Wellfleet)", – повідомили представники парку.

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На цій військовій базі RCAT запускалися зі швидкістю від 0 до 60 миль (96 км) на годину, а керували ними дистанційно з обриву. Зенітники, озброєні здебільшого 40-міліметровими гарматами, тренувалися стріляти по цих мішенях, що може пояснити наявність уламків безпілотників на дні моря.

За даними сайту, присвяченого табору Велфліт, програма була "цілком секретною" через Холодну війну між США та Радянським Союзом.

Таємничий об’єкт: на пляжі у США виявили артефакт, пов'язаний із надсекретною військовою програмою (фото). Джерело: Cape Cod National Seashore Таємничий об’єкт: на пляжі у США виявили артефакт, пов'язаний із надсекретною військовою програмою (фото). Джерело: Cape Cod National Seashore

"Літаки були повністю металевими з розмахом крил близько 3 метрів. Деякі з них здійснювали до двадцяти польотів, а інші вибухали після першого через попадання в бензобак", – йдеться на сайті. Служба національних парків не уточнила, що буде зі знайденим RCAT.

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