В США на пляж полуострова Кейп-Код, штат Массачусетс, был выброшен загадочный объект, похожий на фюзеляж самолета. По словам историков, в ходе более детального анализа стало ясно, что этот артефакт имеет связь с военными тренировками.

Об этом сообщили представители национального парка Cape Cod National Seashore на своей странице в Facebook, пишет Uapress.

Конструкция, похожая на ракету, была обнаружена на пляже Маркони в начале апреля. Сотрудники национального парка объединили усилия, чтобы удалить загадочный объект до того, как его смыло бы обратно в воду.

"Историк парка Билл Берк исследовал находку и определил, что это фюзеляж беспилотного летательного аппарата (RCAT), который использовался для тренировки зенитных установок. Эти беспилотники применялись на базе Маркони, где в 1940-50-х годах функционировал военный лагерь США" ", – сообщили представители парка.

Читайте также: Археологи обнаружили древние памятники египетских фараонов

На этой военной базе RCAT запускались со скоростью от 0 до 60 миль (96 км) в час, а управляли ими дистанционно с обрыва. Зенитчики, вооруженные в основном 40-миллиметровыми пушками, тренировались стрелять по этим мишеням, что может объяснить наличие обломков беспилотников на дне моря.

По данным сайта, посвященного лагерю Уэлфлит, программа была "совершенно секретной" из-за Холодной войны между США и Советским Союзом.

Таинственный объект: на пляже в США обнаружили артефакт, связанный со сверхсекретной военной программой (фото). Источник: Cape Cod National Seashore

"Самолеты были полностью металлическими с размахом крыльев около 3 метров. Некоторые из них совершали до двадцати полетов, а другие взрывались после первого из-за попадания в бензобак", – говорится на сайте. Служба национальных парков не уточнила, что будет с найденным RCAT.

Ранее мы рассказывали, что у Афинского акрополя найдена впечатляющая резная каменная сфера 2 века н.э.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!