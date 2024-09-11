Около Афинского акрополя найдена впечатляющая резная каменная сфера 2 века н.э. (фото)

В 1866 году во время археологических раскопок у подножия Афинского Акрополя был обнаружен уникальный артефакт – мраморную область диаметром 30 сантиметров, покрытую рельефными изображениями. Эта находка до сих пор остается одной из самых больших загадок древнегреческой археологии. Об этом пишет LBV.

Центральным элементом композиции есть изображение божества, которое большинство исследователей идентифицируют как Гелиоса – бога Солнца. Его окружают многочисленные символы, включая кнут, скипетр, животных и геометрические узоры. Эта иконография свидетельствует о сакральном характере предмета и его связи с культом Солнца.

Многие исследователи считают, что область использовалась как магический талисман, который приносил удачу и защиту. Некоторые ученые выдвигают гипотезу, что область могла служить астрономическим инструментом для определения положения небесных тел. Сфера могла быть эмблемой космоса либо мистического центра Вселенной.

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Место находки сферы – подножие Акрополя, близ театра Диониса, наталкивает на мысль о ее связи с театральными действами или культом Диониса. Существуют разные точки зрения относительно того, кому была посвящена сфера и для каких целей она использовалась. Одни исследователи связывают ее с культом Солнца, другие – с гладиаторскими сражениями, которые проводились в театре Диониса в римский период. Точная идентификация изображенных в области божеств и символов остается спорной. Некоторые ученые выдвигают альтернативные версии, отвергая традиционную интерпретацию.

Мраморная область из Акрополя – это загадочный артефакт, который продолжает интриговать исследователей. Несмотря на многочисленные исследования, ее точное назначение и значение остаются неизвестными. Эта находка свидетельствует о богатой и разнообразной культуре Древней Греции и продолжает напоминать о тайнах, которые еще скрывает прошлое.

Напомним, в средневековом доме в Болгарии нашли 1500-летнее сокровище.

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