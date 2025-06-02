Святе відкриття: археологи в Ізраїлі виявили місце, де Ісус перетворив воду на вино (фото)

В Ізраїлі під час археологічних досліджень було виявлено ймовірне місце, де відбулося перше біблійне диво –перетворення води на вино під час весільного свята в Кані Галілейській. Вчені припускають, що це диво сталося неподалік від міста Кафр-Кана, розташованого на півночі країни.

Про це повідомляє видання Daily Mail. За приблизно 8 кілометрів на північ від цієї локації археологи досліджували печери, де ймовірно відбулося знамените чудо.

У районі цих печер фахівці розкопали залишки стародавнього поселення під назвою Хирбет Кана, яке, за оцінками, виникло близько 323 року до нашої ери.

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Деякі печери прикрашені хрестами та написами, зверненими до "господа Ісуса". Всередині знайшли кам’яний вівтар і шість кам’яних судин, у яких, ймовірно, зберігалося вино. Саме з них міг подаватися напій під час весільного торжества.

Святе відкриття: археологи в Ізраїлі виявили місце, де Ісус перетворив воду на вино (фото). Джерело: Daily Mail Святе відкриття: археологи в Ізраїлі виявили місце, де Ісус перетворив воду на вино (фото). Джерело: Daily Mail

Святе відкриття: археологи в Ізраїлі виявили місце, де Ісус перетворив воду на вино (фото). Джерело: Daily Mail Святе відкриття: археологи в Ізраїлі виявили місце, де Ісус перетворив воду на вино (фото). Джерело: Daily Mail

З письмових джерел відомо, що це місце відвідували паломники наприкінці V століття, а згодом і хрестоносці. Імовірно, саме про цю локацію згадував і єврейський історик Йосип Флавій.

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