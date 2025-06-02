В Израиле во время археологических исследований было обнаружено вероятное место, где произошло первое библейское чудо – превращение воды в вино во время свадебного праздника в Кане Галилейской.

Об этом сообщает издание Daily Mail. В примерно 8 километрах к северу от этой локации археологи исследовали пещеры, где вероятно произошло знаменитое чудо.

В районе этих пещер специалисты раскопали остатки древнего поселения под названием Хирбет Кана, которое, по оценкам, возникло около 323 года до нашей эры.

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Некоторые пещеры украшены крестами и надписями, обращенными к Господу Иисусу. Внутри нашли каменный алтарь и шесть каменных сосудов, в которых, вероятно, хранилось вино.

Святое открытие: археологи в Израиле обнаружили место, где Иисус превратил воду в вино (фото). Источник: Daily Mail

Святое открытие: археологи в Израиле обнаружили место, где Иисус превратил воду в вино (фото). Источник: Daily Mail

Из письменных источников известно, что это место посещали паломники в конце V века, а впоследствии и крестоносцы. Вероятно, именно об этой локации упоминал и еврейский историк Иосиф Флавий.

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