Суперфуд осені: які страви з гарбуза найкорисніші

Продукт, який так і манить своєю яскравістю, виділяється серед інших коренеплідних "побратимів", та однаково смакує як в комбінації з оливковою олією, так і з корицею.

Зустрічайте, гарбуз!

По-перше, один із найвідоміших джерел бета-каротину – потужного антиоксиданту, який організм перетворює у вітамін А.

Ваші очі

Гарбуз містить лютеїн та зеаксантин, які запобігають розвитку катаракти та можуть сповільнити розвиток макулярної дегенерації. Одна чашка гарбуза може надати 200% рекомендованої добової норми вітаміну А, що допомагає бачити чітко, особливо в умовах недостатнього освітлення.

Ваш імунітет

Окрім бета-каротину, гарбуз містить вітаміни С, Е, залізо та фолієву кислоту – всі вони сприяють покращенню імунної функції, прискоренню загоєння ран.

Гарбузова олія допомагає боротися з бактеріальними та грибковими інфекціями. Крім того, в гарбузі міститься майже 20% рекомендованої добової норми вітаміну С, що може допомогти швидше одужати при застуді.

Ваш артеріальний тиск

Насичення м’якоті калієм має вирішальне значення для зниження артеріального тиску, а несмажене та несолоне насіння наповнене мінералами (в першу чергу, цинком) та рослинними стеринами, що підвищують рівень ліпопротеїдів високої щільності ("хорошого" холестерину) та допомагають регулювати показники тиску.

Ваша ситість

Завдяки вмісту клітковини, додавання гарбуза сприяє травленню та надовго зберігає відчуття ситості.

Ваш сон

Гарбузове насіння містить триптофан – амінокислоту, яка допомагає виробляти таку хімічну речовину, як серотонін. Окрім гарного настрою та відчуття радості, він є ключовим гравцем для сприяння міцного та якісного сну.

Ваша шкіра

Антиоксидантна сила бета-каротину допомагає боротися з процесами старіння через захист від ультрафіолетових променів, знімати запалення, завдяки чому Ваша шкіра та тіло в цілому будуть почуватися спокійнішими та щасливішими.

І пам’ятайте, що цей суперфуд в раціоні здорової людини– це не зовсім про гарбузове лате чи мафін. Обмежуйте доданий цукор, оброблені продукти та ароматизатори.

Обирайте більш корисні варіанти у вигляді запеченого гарбуза, пюре, хумусу або супу.

З турботою про Вас.