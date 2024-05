Стильний камбек: які 5 антитрендових сумок стрімко увірвуться в моду влітку 2024

З плином часу, деякі модні аксесуари залишаються за бортом сучасних тенденцій, уступаючи місце новітнім дизайнам та палітрам. Проте, як показує історія, те, що колись вважалося застарілим, може знову з’явитися на вершинах моди та у вітринах магазинів. Така модна реінкарнація відновлює популярність колишніх "антитрендів" та надихає на їхнє відродження.

Цього року модний світ охопили як ретро-хвилі, так і стиль "old money", який був забутий на десятиліття. Експерти з відомого модного сайту Who What Wear поділилися переліком з п’яти моделей сумок, які обіцяють стати хітом цього літнього сезону.

Плетена шкіра

У 2024 році модний світ зазнав змін, повернувши до життя класичні шкіряні сумки з плетінням. Ці аксесуари, які колись вважалися застарілими, тепер знову у тренді. Вони не тільки просторі та функціональні, але й ідеально доповнюють базовий гардероб, надаючи образу особливої елегантності.

Білі тони

Сумки чистого білого кольору, представлені у різних розмірах, знову стали дуже модними, незважаючи на думку деяких про їх нефункціональність. Ці аксесуари ідеально підійдуть для доповнення яскравих літніх нарядів, таких як сукні, блузи та різноманітні прикраси.

Кольорова замша

У наступному модному сезоні ми знову побачимо на вершині популярності сумки в ретро-стилі, виконані з замші. Втім, цього разу вони вражатимуть не стандартними чорними, бежевими чи сірими кольорами, а яскравими та незвичайними відтінками. Такі аксесуари стануть ідеальним доповненням до повсякденного гардероба, надаючи йому свіжості та оригінальності.

Тканина

Цьогорічним літнім трендом стануть текстильні та шкіряні аксесуари. Їхня особлива перевага полягає у кращій вентиляції під час високих температур.

Металік

Мода на металізовані кольори в одязі тепер поширюється і на аксесуари. В цьому сезоні на піку популярності будуть аксесуари золотистих, сріблястих, бронзових та інших металевих відтінків.

