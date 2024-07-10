Стануть порятунком у літню спеку: які кімнатні рослини охолоджують та освіжають повітря

Завдяки цим чудовим кімнатним рослинам ви зможете значно зменшити використання кондиціонера, заощадити на рахунках за електроенергію та завжди дихати чистим та свіжим повітрям у своїй оселі. Про це пише ТСН.

Хлорофітум: Ця невибаглива та стійка рослина не лише чудово очищає повітря від формальдегіду, бензолу та інших шкідливих речовин, але й зволожує його, роблячи мікроклімат у кімнаті більш комфортним.

Сансевієрія (тещин язик): Ця витривала рослина чудово підходить для спальні, адже вона не лише очищає повітря, але й виділяє кисень вночі, коли ви спите. Її також цінують за невибагливість та стійкість до посухи.

Фікус Бенджаміна: Ця елегантна кімнатна рослина не лише прикрасить ваш інтер'єр, але й стане ефективним очищувачем повітря. Фікус Бенджаміна поглинає формальдегід, ксилол та інші шкідливі речовини, роблячи повітря у вашому домі чистішим.

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Алое вера: Ця відома своїми лікувальними властивостями рослина також чудово очищає повітря від формальдегіду та інших шкідливих речовин. Алое вера також зволожує повітря, що робить його більш комфортним для дихання.

Папороть: Ця пишна зелена рослина не лише чудово зволожує та освіжає повітря, але й володіє деякими лікувальними властивостями. Папороть також може допомогти вам краще спати, адже вона очищає повітря від шкідливих домішок.

Це лише декілька з багатьох кімнатних рослин, які можуть допомогти вам покращити якість повітря у вашому домі. Додайте трохи зелені у ваш інтер'єр – і ви одразу відчуєте різницю!

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