Стала найважливішим підводним відкриттям візантійського періоду: на дні моря знайшли унікальний скарб (фото)

Поблизу хорватського острова Млет підводні археологи виявили унікальний візантійський корабель, на борту якого збереглися рекордна кількість золотих виробів, розкішні пояси з дорогоцінним камінням та імператорський перстень-печатка. Судно, що затонуло наприкінці VII або на початку VIII століття, може стати одним із найважливіших джерел інформації про морську торгівлю та візантійську еліту того часу.

Про це пише Arkeonews. За оцінками дослідників, корабель зазнав аварії наприкінці VII — на початку VIII століття. Імовірно, на його борту перебував високопоставлений військовий, державний чиновник або дипломат. Водночас судно перевозило значний торговельний вантаж.

У Хорватському інституті охорони культурної спадщини вже назвали відкриття одним із найвизначніших підводних археологічних досліджень візантійського періоду у Середземному морі. Керівник експедиції Ігор Міхолєк повідомив, що після очищення та реставрації загальна маса знайдених золотих предметів перевищила 600 грамів. Це найбільша кількість золота, яку будь-коли знаходили на затонулому кораблі в Середземномор'ї.

Затонулий корабель лежить неподалік поселення Полаче на острові Млет. Археологи досліджують це місце з 2015 року, провівши вже дев'ять підводних експедицій. Серед найцінніших артефактів — чотири комплекти золотих поясів, а також пряжки й декоративні елементи, оздоблені смарагдами, рубінами та перлами.

Такі пояси були атрибутом представників візантійської знаті та слугували символом високого соціального статусу. Подібних прикрас раніше не знаходили під час підводних розкопок у Середземномор'ї, що може свідчити про присутність на кораблі впливових осіб або перевезення особливо цінного майна.

Однією з найважливіших знахідок став золотий перстень-печатка із зображенням імператора династії Іраклія. На думку дослідників, подібна річ могла належати лише особі найвищого рангу у військовій чи державній системі Візантії. Перстень використовували для засвідчення офіційних документів, тому він був не лише дорогоцінною прикрасою, а й символом імператорської влади.

Керівник департаменту підводної археології Хорватського інституту охорони культурної спадщини Павел Дуґоньїч зазначив, що такий артефакт навряд чи міг носити пересічний чиновник. Не виключено, що перстень був дипломатичним дарунком або особистою річчю високопоставленого представника імперії.

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Встановити час загибелі судна археологам допомогли золоті монети, викарбувані за правління чотирьох імператорів династії Іраклія наприкінці VII століття. Саме вони дозволили датувати кораблетрощу кінцем VII або початком VIII століття.

У той час Візантійська імперія переживала складний період політичних і військових випробувань. Попри це морська торгівля не припинялася, а Адріатикою продовжували курсувати судна з товарами, коштовностями та представниками державної влади.

Професор археології Стенфордського університету Джастін Лейдванґер назвав цю знахідку найважливішою корабельною аварією свого історичного періоду. За його словами, відкриття дозволяє краще зрозуміти, як функціонували морські шляхи Середземномор'я в епоху переходу від античності до середньовіччя.

Окрім дорогоцінних виробів, археологи виявили на борту амфори, торговельні ваги, вироби зі слонової кістки та керамічний посуд. Це свідчить, що судно виконувало не лише торговельні, а й службові функції.

На думку дослідників, високопоставлений пасажир міг подорожувати торговельним кораблем у межах державної місії. Інша версія полягає в тому, що судно перевозило дипломатичні подарунки, кошти або забезпечення для військових чи урядових потреб.

Наразі фахівці продовжують дослідження знайдених артефактів, щоб встановити точне походження вантажу та маршрут корабля. Острів Млет розташований поблизу одного з головних морських маршрутів між Константинополем, Адріатикою та Італією. Археологи припускають, що перед загибеллю судно намагалося сховатися від негоди в затоці Полаче, яка століттями слугувала природною гаванню.

Точні причини кораблетрощі поки невідомі. Серед можливих версій — сильний шторм, навігаційна помилка, пошкодження корпусу або інша аварійна ситуація.

За останні два десятиліття біля острова Млет археологи виявили близько 20 невідомих раніше затонулих суден, датованих періодом від II століття до нашої ери до XVI століття. Проте саме це візантійське судно вирізняється винятковою історичною цінністю. Золоті прикраси, імператорський перстень і монети відкривають нові сторінки історії морської торгівлі та державного життя Візантійської імперії понад 1300 років тому.

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