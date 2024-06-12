Впорається навіть новачок: найпростіший рецепт полуничного варення

Хто не любить ароматне полуничне варення? Ним можна ласувати й взимку, й влітку, й навіть готувати різні десерти та випічку. А що, як приготувати варення з полуницею не просто так, а з джемом? SHUBA пропонує вам цікавий рецепт, який неодмінно вам сподобається!

Переваги домашнього варення:

Натуральність: Ви точно будете знати, що у вашому варенні немає жодних штучних добавок, барвників чи консервантів.

Ви точно будете знати, що у вашому варенні немає жодних штучних добавок, барвників чи консервантів. Свіжість: Використовуйте ягоди з власного городу або купуйте їх у фермерів на ринку, щоб бути впевненими у їхній якості.

Використовуйте ягоди з власного городу або купуйте їх у фермерів на ринку, щоб бути впевненими у їхній якості. Швидкість приготування: Незважаючи на те, що варенню потрібно "відпочити" між етапами приготування, загальний час його приготування не займе багато часу.

Незважаючи на те, що варенню потрібно "відпочити" між етапами приготування, загальний час його приготування не займе багато часу. Незвичайний смак: Поєднання полуниці та джему створює оригінальний та насичений смак, який неодмінно вам сподобається.

Інгредієнти:

Полуниця - 1 кг

Цукор - 1 кг

Приготування:

Підготуйте полуницю: добре промийте ягоди під проточною водою, дайте їм трохи обсохнути на друшляку. Видаліть хвостики та переберіть полуницю: викиньте гнилі або пошкоджені ягоди, щоб вони не псували смак вашого варення. Засипте полуницю цукром: використовуйте співвідношення 1:1, але якщо ваша полуниця дуже солодка,можете трохи зменшити кількість цукру. Дайте ягодам пустити сік: залиште їх на годину, присипані цукром. Варіть варення: поставте каструлю з полуницею на вогонь, доведіть до кипіння. Потім зніміть з вогню та залиште, щоб воно повністю охололо. Повторіть процес кипіння та охолодження ще раз, постійно помішуючи варення. Розлийте варення по банках: використовуйте простерилізовані банки, залийте гаряче варення доверху. Закрийте банки та дайте їм охолонути: переверніть банки дном догори, щоб кришки щільно прилягли.Після того, як варення охолоне, приберіть його у прохолодне місце.

Нагадаємо, ми вже пропонували рецепт з полуничного морозива.

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