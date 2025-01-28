Здатні змінити клімат Землі: вчені виявили унікальний вид мікробів

Екосистеми торфовищ Амазонки мають ключове значення для регулювання викидів парникових газів і впливу на кліматичні зміни. Посилаючись на дослідження, опубліковане в журналі Microbiology Spectrum, на цих торфовищах було виявлено невідомі раніше мікроорганізми, які можуть змінити глобальний вуглецевий баланс.

Як мікроби впливають на клімат?

Мікроби, знайдені в торфовищах амазонських лісів Перу, відіграють вирішальну роль у вуглецевому циклі Землі. Вони мають здатність як стабілізувати вуглець, затримуючи його на тривалий час, так і спричиняти його викиди у вигляді вуглекислого газу та метану, що посилює зміну клімату. Про це пише Phys.

У стабільних умовах ці мікроорганізми забезпечують збереження торфовищ як великих резервуарів для накопичення вуглецю, що зменшує ризики кліматичних змін. Але підвищення глобальних температур і нестабільність цих екосистем може значно прискорити кліматичну кризу.

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Загрози від людської діяльності

Дослідники застерігають: антропогенний вплив на природні екосистеми торфовищ може призвести до масштабних викидів вуглецю. За їхніми оцінками, до кінця століття це може становити понад 500 мільйонів тонн.

Таким чином, захист торфовищ Амазонки та контроль їхнього стану є важливими кроками для запобігання подальшому загостренню кліматичних змін.

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