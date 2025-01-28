Способны изменить климат Земли: ученые обнаружили уникальный вид микробов

Экосистемы торфяников имеют ключевое значение для регулирования выбросов парниковых газов и влияния на климатические изменения. Ссылаясь на исследование, опубликованное в журнале Microbiology Spectrum, на этих торфяниках были обнаружены ранее неизвестные микроорганизмы, которые могут изменить глобальный углеродный баланс.

Как микробы влияют на климат?

Микробы, найденные в торфяниках амазонских лесов Перу, играют решающую роль в углеродном цикле Земли. Они способны как стабилизировать углерод, задерживая его на длительное время, так и вызывать его выбросы в виде углекислого газа и метана, что усиливает изменение климата. Об этомпишет Phys.

В стабильных условиях эти микроорганизмы обеспечивают сохранность торфяников как больших резервуаров для накопления углерода, что уменьшает риски климатических изменений. Но повышение глобальных температур и нестабильность этих экосистем может существенно ускорить климатический кризис.

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Угрозы от человеческой деятельности

Исследователи предостерегают: антропогенное влияние на природные экосистемы торфяников может привести к масштабным выбросам углерода. По их оценкам, к концу столетия это может составить более 500 миллионов тонн.

Таким образом, защита торфяников Амазонки и контроль их состояния являются важными шагами для предотвращения дальнейшего обострения климатических изменений.

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