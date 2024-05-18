Фахівці підказали рецепт дешевого домашнього добрива для помідорів, щоб збільшити врожай
Помідори є популярною культурою на багатьох городах через те, наскільки просто їх вирощувати. Ключ до отримання більших плодів полягає у використанні правильного добрива.
Найкращий час для підгодівлі рослин томатів – це коли вони прижилися приблизно через два-три тижні після висадки на відкритому повітрі. Однак замість магазинних добрив експерти пропонують зробити власне, повідомляє Express.co.uk.
Для приготування домашнього добрива знадобляться:
- одна столова ложка солі Епсома;
- чотири-п'ять яєчних шкаралуп;
- дві столові ложки кісткового борошна;
- одна столова ложка харчової соди;
- чотири літри води.
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Яєчна шкаралупа багата кальцієм, який необхідний для розвитку клітин і запобігає загниванню кінцівок квітів. Кісткове борошно також багате кальцієм, але також містить фосфор, а харчова сода допомагає запобігти хворобам.
Промийте яєчну шкаралупу, щоб видалити залишки яєць, а потім дайте висохнути. Подрібніть їх у дрібний порошок, додайте решту сухих складових, а потім повільно влийте воду, постійно помішуючи, щоб усі інгредієнти розчинилися.
Використовуйте цю суміш для поливу рослин томатів біля основи рослини, і будьте обережні, щоб не потрапити на листя. Використовуйте добриво кожні чотири-шість тижнів протягом вегетаційного періоду.
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