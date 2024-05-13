Навіщо сіяти кріп біля полуниці: секрет досвідчених городників

Вирощування полуниці – справа, яка потребує знань та уваги. Одним із важливих факторів, що впливають на врожай, є правильний вибір сусідів для цієї ягоди.

Полуниця невибаглива до сусідства, адже може рости на різних ґрунтах та поєднуватися з багатьма рослинами. Проте, на невеликих ділянках, де місце обмежене, важливо обирати сусідів розумно, пише noviydoctor.com.

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Обираючи сусідів для полуниці, слід враховувати кілька важливих моментів:

Потреби у ґрунті: Полуниця любить нейтральний або слабокислий ґрунт, збагачений азотом, фосфором, калієм та кальцієм. Ґрунт має бути пухким та добре пропускати воду й повітря.

Освітлення: Полуниця потребує багато сонця, тому не варто саджати її біля рослин, які створюють сильний затінок.

Полуниця потребує багато сонця, тому не варто саджати її біля рослин, які створюють сильний затінок. Конкуренція: Не рекомендується садити полуницю поруч із культурами, які потребують тих самих поживних речовин, адже це може призвести до виснаження ґрунту та зниження врожаю.

Не рекомендується садити полуницю поруч із культурами, які потребують тих самих поживних речовин, адже це може призвести до виснаження ґрунту та зниження врожаю. Шкідники: Не варто садити полуницю біля рослин, які мають спільних шкідників.

Кріп – найкращий сусід для полуниці

Згідно з досвідом багатьох садівників, кріп є найкращим сусідом для полуниці. Ця рослина відлякує шкідників полуниці завдяки своєму аромату та ферментам, які вона виділяє. Крім того, кріп та полуниця не конкурують за поживні речовини, адже мають дещо різні потреби.

Інші вдалі сусіди для полуниці:

Часник та цибуля: Ці рослини також відлякують шкідників полуниці.

Ці рослини також відлякують шкідників полуниці. Шпинат та салат: Ці зелені культури невибагливі до ґрунту та освітлення, не створюють тінь для полуниці та не конкурують з нею за поживні речовини.

Ці зелені культури невибагливі до ґрунту та освітлення, не створюють тінь для полуниці та не конкурують з нею за поживні речовини. Морква: Морква покращує структуру ґрунту та його родючість, що сприятливо впливає на ріст полуниці.

Морква покращує структуру ґрунту та його родючість, що сприятливо впливає на ріст полуниці. Квасоля та горох: Ці бобові культури збагачують ґрунт азотом, що також корисно для полуниці.

Важливо! Не рекомендується садити полуницю поруч з малиною, картоплею, томатами, баклажанами, огірками, топінамбуром, соняшником, капустою та гвоздикою.

Дотримуючись цих порад, ви зможете створити сприятливі умови для росту полуниці та отримати багатий врожай смачних ягід.

Нагадаємо, раніше UAportal розповідав, як правильно висаджувати полуницю.

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