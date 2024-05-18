Специалисты подсказали рецепт дешевого домашнего удобрения для помидоров, чтобы увеличить урожай

Помидоры являются популярной культурой во многих городах из-за того, насколько просто их выращивать. Ключ к получению больших плодов заключается в использовании правильного удобрения.

Лучшее время для подкормки растений томатов – это когда они прижились примерно через две-три недели после высадки на открытом воздухе. Однако вместо магазинных удобрений эксперты предлагают сделать собственное, сообщает Express.co.uk.

Для приготовления домашнего удобрения понадобятся:

одна столовая ложка соли Эпсома;

четыре-пять яичных скорлуп;

две столовые ложки костной муки;

одна столовая ложка пищевой соды;

четыре литра воды.

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Яичная скорлупа богата кальцием, который необходим для развития клеток и предотвращает загнивание конечностей цветов. Костная мука также богата кальцием, но также содержит фосфор, а пищевая сода помогает предотвратить болезни.

Промойте яичную скорлупу, чтобы удалить остатки яиц, а затем дайте высохнуть. Измельчите их в мелкий порошок, добавьте оставшиеся сухие составляющие, а затем медленно влейте воду, постоянно помешивая, чтобы все ингредиенты растворились.

Используйте эту смесь для полива растений томатов у основания растения, и будьте осторожны, чтобы не попасть на листья. Используйте удобрение каждые четыре-шесть недель в течение вегетационного периода.

Напомним, ранее UAportal рассказывал, как правильно высаживать клубнику.

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