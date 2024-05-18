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Фахівці підказали рецепт дешевого домашнього добрива для помідорів, щоб збільшити врожай

Анастасія Крищук

Фахівці підказали рецепт дешевого домашнього добрива для помідорів, щоб збільшити врожай
Рецепт дешевого домашнього добрива для помідорів

Помідори є популярною культурою на багатьох городах через те, наскільки просто їх вирощувати. Ключ до отримання більших плодів полягає у використанні правильного добрива.

Найкращий час для підгодівлі рослин томатів – це коли вони прижилися приблизно через два-три тижні після висадки на відкритому повітрі. Однак замість магазинних добрив експерти пропонують зробити власне, повідомляє Express.co.uk.

Для приготування домашнього добрива знадобляться:

  • одна столова ложка солі Епсома;
  • чотири-п'ять яєчних шкаралуп;
  • дві столові ложки кісткового борошна;
  • одна столова ложка харчової соди;
  • чотири літри води.

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Яєчна шкаралупа багата кальцієм, який необхідний для розвитку клітин і запобігає загниванню кінцівок квітів. Кісткове борошно також багате кальцієм, але також містить фосфор, а харчова сода допомагає запобігти хворобам.

Промийте яєчну шкаралупу, щоб видалити залишки яєць, а потім дайте висохнути. Подрібніть їх у дрібний порошок, додайте решту сухих складових, а потім повільно влийте воду, постійно помішуючи, щоб усі інгредієнти розчинилися.

Використовуйте цю суміш для поливу рослин томатів біля основи рослини, і будьте обережні, щоб не потрапити на листя. Використовуйте добриво кожні чотири-шість тижнів протягом вегетаційного періоду.

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