Фахівці підказали рецепт дешевого домашнього добрива для помідорів, щоб збільшити врожай

Помідори є популярною культурою на багатьох городах через те, наскільки просто їх вирощувати. Ключ до отримання більших плодів полягає у використанні правильного добрива.

Найкращий час для підгодівлі рослин томатів – це коли вони прижилися приблизно через два-три тижні після висадки на відкритому повітрі. Однак замість магазинних добрив експерти пропонують зробити власне, повідомляє Express.co.uk.

Для приготування домашнього добрива знадобляться:

одна столова ложка солі Епсома;

чотири-п'ять яєчних шкаралуп;

дві столові ложки кісткового борошна;

одна столова ложка харчової соди;

чотири літри води.

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Яєчна шкаралупа багата кальцієм, який необхідний для розвитку клітин і запобігає загниванню кінцівок квітів. Кісткове борошно також багате кальцієм, але також містить фосфор, а харчова сода допомагає запобігти хворобам.

Промийте яєчну шкаралупу, щоб видалити залишки яєць, а потім дайте висохнути. Подрібніть їх у дрібний порошок, додайте решту сухих складових, а потім повільно влийте воду, постійно помішуючи, щоб усі інгредієнти розчинилися.

Використовуйте цю суміш для поливу рослин томатів біля основи рослини, і будьте обережні, щоб не потрапити на листя. Використовуйте добриво кожні чотири-шість тижнів протягом вегетаційного періоду.

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