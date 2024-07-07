Фахівці підказали, як не дати зрізаним гортензіям швидко зав'янути

Гортензії чудово виглядають у саду, але їх також можна легко зрізати та поставити у вазу. Втім, ці квіти здатні досить швидко в'янути.

Експерти назвали декілька порад, як дозволять відкласти цей момент та насолоджуватися свіжими квітами. Про це повідомляє Express.co.uk.

Гортензії можуть дуже швидко в’янути тому, що вони виробляють липкий сік біля основи стебла, який спричиняє засмічення та перешкоджає потраплянню вологи до квітів. Найкращий час дня, щоб зрізати квіти гортензії – це ранок.

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Використовуючи гострі, чисті ножиці зробіть діагональний надріз під кутом 45 градусів і негайно поставте стебла в ємність з гарячою киплячою водою на 30 секунд. Це допоможе запобігти їх висиханню та покращить водопоглинання.

Потім поставте їх у вазу, наповнену водою кімнатної температури. Також варто обрізати листя, занурене у воду, щоб запобігти розвитку бактерій.

Гортензії люблять воду, тому важливо підтримувати їх зволоженість і стежити, щоб ваза завжди була наповнена водою кімнатної температури. Воду потрібно міняти через день, щоб зберегти квіти свіжими і запобігти розвитку бактерій.

Якщо гортензії починають в'янути, достатньо замочити всю квіткову головку в прохолодній воді на 30-45 хвилин. Це зволожить квіти, розпушить пелюстки та продовжить термін стояння у вазі.

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