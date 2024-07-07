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Специалисты подсказали, как не дать срезанным гортензиям быстро увянуть

Анастасия Крыщук

Специалисты подсказали, как не дать срезанным гортензиям быстро увянуть
Как не дать срезанным гортензиям быстро увянуть

Гортензии прекрасно смотрятся в саду, но их можно легко срезать и поставить в вазу. Впрочем, эти цветы способны довольно быстро увядать.

Эксперты назвали несколько советов, как разрешат отложить этот момент и наслаждаться свежими цветами. Об этом сообщает Express.co.uk.

Гортензии могут очень быстро увядать потому, что они производят липкий сок у основания стебля, который приводит к засорению и препятствует попаданию влаги в цветы. Лучшее время дня, чтобы срезать цветы гортензии – это утро.

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Используя острые, чистые ножницы, сделайте диагональный надрез под углом 45 градусов и немедленно поставьте стебли в емкость с горячей кипящей водой на 30 секунд. Это поможет предотвратить их высыхание и улучшит водопоглощение.

Затем поставьте их в вазу, наполненную водой комнатной температуры. Также следует обрезать листья, погруженные в воду, чтобы предотвратить развитие бактерий.

Гортензии любят воду, поэтому важно поддерживать их увлажненность и следить за тем, чтобы ваза всегда была наполнена водой комнатной температуры. Воду нужно менять через день, чтобы сохранить цветы свежими и предотвратить развитие бактерий.

Если гортензии начинают увядать, достаточно замочить всю цветочную головку в прохладной воде на 30-45 минут. Это увлажнит цветы, разрыхлит лепестки и продлит срок стояния в вазе.

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