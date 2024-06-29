Кімнатні рослини почали в'янути: чого їм не вистачає та як врятувати їх часником

Якщо ваші кімнатні рослини в'януть і втрачають свою колишню красу, не поспішайте викидати їх. Часник, який ви, ймовірно, завжди маєте під рукою на кухні, може стати рятівником для ваших зневірених зелених друзів.

Ця проста, але ефективна порада може допомогти вашим кімнатним рослинам знову розквітнути завдяки своїм унікальним властивостям, пише santeplusmag.com.

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Чим корисний часник для кімнатних рослин?

Стимулює ріст: Часник містить сірку, яка є важливою поживною речовиною для рослин. Вона сприяє рясному цвітінню та здоровому росту.

Захищає від шкідників: Сильний запах часнику відлякує таких шкідників, як попелиця та мухи, діючи як природний репелент.

Зміцнює імунітет: Часник має антибактеріальні та протигрибкові властивості, які допомагають рослинам боротися з хворобами.

Як приготувати часниковий розчин для кімнатних рослин:

Вам знадобиться літр води, 3 зубчики часнику, скляна миска, таблетка бурштинової кислоти.

Інструкція:

Розчиніть таблетку бурштинової кислоти в гарячій воді. Додайте подрібнений часник до гарячої води. Перелийте суміш у скляну миску та залиште настоюватися на 24 години.

Як використовувати часниковий розчин:

Обприскування: Розбавте часниковий розчин водою в пропорції 1:1 і обприскуйте ним листя рослин.

Полив: Додайте кілька столових ложок часникового розчину до води для поливу.

Замочування коренів: Замочіть коріння рослини в часниковому розчині на 30 хвилин перед посадкою або пересадкою.

Перед використанням часникового розчину на кімнатних рослинах протестуйте його на невеликій ділянці листя, щоб переконатися, що воно не викликає опіків.

Зберігайте часниковий розчин у холодильнику і використовуйте його протягом тижня.

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