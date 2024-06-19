Врятуйте ваші рослини: ефективні народні засоби для боротьби з білокрилкою

Багато хто знайомий з такою комахою як білокрилка, яка є ворогом багатьох культур – від огірків та помідорів до салатів та декоративних рослин. Цей шкідник особливо небезпечний для капусти. Маленькі метелики, що живуть колоніями, живляться соками рослин і можуть повністю знищити врожай за декілька тижнів.

Самки білокрилки відкладають яйця на нижньому боці листя, і за своє життя можуть дати до 130 яєць. Вилуплюючись, личинки також живляться соками рослини. Шкідники не лише псують зовнішній вигляд рослини, але й висмоктують з неї всі поживні речовини та уповільнюють процес фотосинтезу. Крім того, метелики можуть переносити збудників хвороб. Ідеальними умовами для розмноження комах є температура до 24°C, а при падінні температури нижче +10°C вони гинуть. Про це пише команда UAportal.

Поява та поширення білокрилки часто пов’язане з високою температурою та вологістю. Ця комаха частіше зустрічається у закритих приміщеннях, ніж на вулиці, особливо у згущених насадженнях через погану циркуляцію повітря і слабкий імунітет рослин, який часто є результатом неправильного поливу.

Читайте також: Найкраще у боротьбі зі слимаками використати цю спецію

Традиційні способи протидії білокрилці:

Безпечний для капусти ручний збір шкідників.

Личинки можна ефективно змивати струменем води з садового шланга.

Використання комах, які поїдають білокрилку, таких як божі корівки або енкарзії, допоможе у боротьбі зі шкідником.

Застосування захисних сіток з малими комірками допомагає перешкоджати доступу метеликів до рослин.

Народні засоби боротьби з білокрилкою

Відвар з деревної золи : залийте склянку золи трьома літрами кип’ятку та настоюйте протягом трьох днів. Обприскують кожні 10 днів.

: залийте склянку золи трьома літрами кип’ятку та настоюйте протягом трьох днів. Обприскують кожні 10 днів. Розчин нашатирного спирту : додайте одну столову ложку аміаку до відра води. Застосовуйте не частіше, ніж раз на місяць.

: додайте одну столову ложку аміаку до відра води. Застосовуйте не частіше, ніж раз на місяць. Оцтовий розчин : до 10 л води додайте 50 мл яблучного оцту та 30 г мильної стружки. Обробляйте щотижня.

: до 10 л води додайте 50 мл яблучного оцту та 30 г мильної стружки. Обробляйте щотижня. Цибуляно-часниковий настій : подрібніть 100 г стрілок, настоюйте у закритому посуді тиждень, розводьте у 5 л води та обприскуйте кожні два тижні.

: подрібніть 100 г стрілок, настоюйте у закритому посуді тиждень, розводьте у 5 л води та обприскуйте кожні два тижні. Тютюновий розчин : розчиніть дві склянки тютюну у літрі води. Для профілактики рослини обприскують раз на два тижні, для лікування – щоденно протягом трьох днів.

: розчиніть дві склянки тютюну у літрі води. Для профілактики рослини обприскують раз на два тижні, для лікування – щоденно протягом трьох днів. Розчин господарського мила : розчиняйте мило у воді у співвідношенні 1:6. Обприскують раз на 10 днів, наносячи на нижню сторону листя.

: розчиняйте мило у воді у співвідношенні 1:6. Обприскують раз на 10 днів, наносячи на нижню сторону листя. Розчин з миючого засобу, соди та йоду: у літр теплої води додайте дві ст. л миючого засобу, шість ст. л соди та дві ч. л йоду, долийте до 10 л води та обприскайте рослини.

Народні методи ефективні для невеликих площ, а при масштабних ураженнях рекомендується застосовувати хімічні засоби боротьби з бiлокрилкою.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про засіб, який допоможе врятувати помідори від фітофтори.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!