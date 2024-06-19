Спасите ваши растения: эффективные народные средства для борьбы с белокрылкой
Многие знакомы с таким насекомым как белокрылка, которая является врагом многих культур - от огурцов и помидоров до салатов и декоративных растений. Этот вредитель особенно опасен для капусты. Маленькие бабочки, живущие колониями, питаются соками растений и могут полностью уничтожить урожай за несколько недель.
Самки белокрылки откладывают яйца на нижней стороне листьев, и за свою жизнь могут дать до 130 яиц. Вылупляясь, личинки также питаются соками растения. Вредители не только портят внешний вид растения, но и высасывают из него все питательные вещества и замедляют процесс фотосинтеза. Кроме того, бабочки могут переносить возбудителей болезней. Идеальными условиями для размножения насекомых является температура до 24°C, а при падении температуры ниже +10°C они погибают. Об этом пишет команда UAportal.
Появление и распространение белокрылки часто связано с высокой температурой и влажностью. Это насекомое чаще встречается в закрытых помещениях, чем на улице, особенно в сгущенных насаждениях из-за плохой циркуляции воздуха и слабого иммунитета растений, который часто является результатом неправильного полива.
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Традиционные способы противодействия белокрылке:
- Безопасный для капусты ручной сбор вредителей.
- Личинки можно эффективно смывать струей воды из садового шланга.
- Использование насекомых, поедающих белокрылки, таких как божьи коровки или энкарзии, поможет в борьбе с вредителем.
- Применение защитных сеток с малыми ячейками помогает препятствовать доступу бабочек к растениям.
Народные средства борьбы с белокрылкой
- Отвар из древесной золы: залейте стакан золы тремя литрами кипятка и настаивайте в течение трех дней. Опрыскивают каждые 10 дней.
- Раствор нашатырного спирта: добавьте одну столовую ложку аммиака в ведро воды. Применяйте не чаще раза в месяц.
- Уксусный раствор: до 10 л воды добавьте 50 мл яблочного уксуса и 30 г мыльной стружки. Обрабатывайте еженедельно.
- Луково-чесночный настой: измельчите 100 г стрелок, настаивайте в закрытой посуде неделю, разводите в 5 л воды и опрыскивайте каждые две недели.
- Табачный раствор: растворите два стакана табака в литре воды. Для профилактики растения опрыскивают раз в две недели, для лечения – ежедневно в течение трех дней.
- Раствор хозяйственного мыла: растворяйте мыло в воде в соотношении 1:6. Опрыскивают раз в 10 дней, нанося на нижнюю сторону листьев.
- Раствор из моющего средства, соды и йода: в литр теплой воды добавьте две ст. л моющего средства, шесть ст. л соды и две ч. л йода, долейте до 10 л воды и опрыскайте растения.
Народные методы эффективны для небольших площадей, а при масштабных поражениях рекомендуется применять химические средства борьбы с белокрылкой.
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