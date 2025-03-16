Скарби минулого: унікальний артефакт віком 3500 років вперше виставили для публіки в Туреччині

У музеї Чорума вперше представили унікальний артефакт – хеттську лляну тканину, створену ще у XIV столітті до нашої ери. Завдяки безкисневому середовищу цей рідкісний експонат зберігся до наших днів.

Фрагмент лляної тканини, якому понад 3500 років, вперше відкрили для широкої публіки після того, як його виявили під час розкопок на археологічному майданчику Сапінува в Туреччині. Цей артефакт є безцінним свідченням стародавніх текстильних технологій і дає уявлення про майстерність хеттських ткачів, повідомляє Arkonews.

Сапінува була одним із ключових міст Хеттської імперії в епоху бронзового віку. Сучасне розташування цього древнього центру – Ортакьой, що в провінції Чорум. Місто, яке знаходилося приблизно за 70 кілометрів від столиці Хаттуси, відігравало важливу адміністративну та релігійну роль.

Окрім цього, Сапінува слугувала військовим центром і періодично ставала резиденцією хеттських правителів. Археологічні дослідження цього місця розпочалися у 1989 році, коли місцевий фермер випадково виявив дві клинописні таблички. Ця знахідка стала поштовхом для подальших розкопок, що відкрили багато важливих історичних артефактів.

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Хеттську лляну тканину знайшли у 1995 році під час археологічних робіт під керівництвом професора Мустафи Зюеля та професора Айгюля Зюеля. Це один із небагатьох зразків текстилю, що зберігся з того періоду на території сучасної Туреччини. Вчені з Близькосхідного технічного університету та Університету Анкари підтвердили її походження з XIV століття до нашої ери. Відтоді тканину ретельно зберігають у музеї Чорума.

Реліквія, яка має розмір приблизно 3×3 см і збереглася на фрагменті кераміки розміром 24×20 см, була вперше представлена громадськості на спеціальному заході, організованому Асоціацією ділових жінок Чорума.

Губернатор Чорума Алі Чалган підкреслив унікальність знахідки та відзначив важливість багаторічних зусиль, спрямованих на її збереження. Він наголосив, що цей артефакт є свідченням високого рівня ремісництва хеттської цивілізації та може стати поштовхом для нових досліджень, а також привабити до регіону більше відвідувачів.

Професор Айгюль Зюель, яка стала ключовою фігурою у збереженні тканини, подякувала всім, хто долучився до розкопок та консервації цього артефакту. Вона підкреслила, що завдяки зберіганню артефакту в безкисневому середовищі йому вдалося пережити тисячоліття, що робить його відкриття надзвичайно важливим.

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