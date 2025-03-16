Сокровища прошлого: уникальный артефакт возрастом 3500 лет впервые выставили для публики в Турции

В музее Чорума впервые был представлен уникальный артефакт – хеттская льняная ткань, созданная еще в XIV веке до нашей эры. Благодаря бескислородной среде этот редкий экспонат сохранился до наших дней.

Фрагмент льняной ткани, которому более 3500 лет, впервые был открыт для широкой публики после того, как был обнаружен при раскопках на археологической площадке Сапинува в Турции. Этот артефакт является бесценным свидетельством древних текстильных технологий и дает представление о мастерстве хеттских ткачей, сообщает Arkonews.

Сапинува была одним из ключевых городов Хеттской империи в эпоху бронзового века. Современное расположение этого древнего центра – Ортакьой в провинции Чорум. Город, находившийся примерно в 70 километрах от столицы Хаттусы, играл важную административную и религиозную роль.

Кроме того, Сапинува служила военным центром и периодически становилась резиденцией хеттских правителей. Археологические исследования этого места начались в 1989 году, когда местный фермер случайно обнаружил две клинописные таблички. Эта находка стала толчком для дальнейших раскопок, открывших многие важные исторические артефакты.

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Хеттскую льняную ткань нашли в 1995 году во время археологических работ под руководством профессора Мустафы Зюэля и профессора Айгюля Зюэля. Это один из немногих образцов текстиля, сохранившийся с того времени на территории современной Турции. Ученые из Ближневосточного технического университета и Университета Анкары подтвердили ее происхождение с XIV века до нашей эры. С тех пор ткань тщательно хранится в музее Чорума.

Реликвия, имеющая размер примерно 3×3 см и сохранившуюся на фрагменте керамики размером 24×20 см, была впервые представлена общественности на специальном мероприятии, организованном Ассоциацией деловых женщин Чорума.

Губернатор Чорума Али Чалган подчеркнул уникальность находки и отметил важность многолетних усилий, направленных на ее сохранение. Он отметил, что этот артефакт является свидетельством высокого уровня ремесленничества хеттской цивилизации и может стать толчком для новых исследований, а также привлечь больше посетителей в регион.

Профессор Айгюль Зюэль, которая стала ключевой фигурой в сохранении ткани, поблагодарила всех, кто принял участие в раскопках и консервации этого артефакта. Она подчеркнула, что благодаря хранению артефакта в бескислородной среде ему удалось пережить тысячелетие, что делает его открытие чрезвычайно важным.

Напомним, ранее мы рассказывали, что в Китае обнаружили орудие для разведения огня в возрасте 7000 лет.

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