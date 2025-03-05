У Китаї виявили знаряддя для розведення вогню віком 7000 років: чим унікальне

Археологи в китайській провінції Цзянсу зробили унікальне відкриття – знайдено найстаріший і найдовший інструмент для видобутку вогню. Це відкриття стало справжньою сенсацією, адже воно проливає світло на спосіб життя людей, які жили на території сучасного Китаю понад 7000 років тому.

Як повідомляє Interesting Engineering, під час розкопок на археологічному об'єкті Каоянган дослідники виявили понад 3000 артефактів, зокрема кістяні знаряддя, кераміку, дерев'яні предмети та залишки тварин. Однак найбільш знаковою знахідкою став саме інструмент для розпалювання вогню, який є найкраще збереженим серед подібних артефактів.

За словами керівника розкопок Ган Хуейюаня з Провінційного інституту культурних реліквій та археології, знайдений інструмент є не лише унікальним за своєю довжиною (близько 60 см), а й демонструє високий рівень технічного розвитку давніх людей. Він складався з дерев'яного свердла та мостини, що слугувала основою для буріння. Особливістю артефакту є кругла канавка, ймовірно, призначена для протягування мотузки, що дозволяло носити його із собою або підвішувати.

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Дослідники зазначають, що збереження дерев'яного інструмента після тисячоліть є надзвичайно рідкісним випадком, що робить відкриття ще більш значущим. Також на поверхні артефакту були знайдені сліди випалу – 10 чорних заглиблень, що свідчать про його активне використання.

Ця знахідка підтверджує, що люди, які населяли регіон 7000 років тому, мали складні технології видобутку вогню, які могли широко використовуватися в тогочасному суспільстві. Відкриття стало ще одним доказом того, наскільки важливим було вміння контролювати вогонь у розвитку людської цивілізації.

Нагадаємо, вчені зафільмували істоту, яка живе на Землі ще з часів динозаврів.

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