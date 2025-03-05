В Китае обнаружили орудие для разведения огня в возрасте 7000 лет: чем уникально

Археологи в китайской провинции Цзянсу сделали уникальное открытие – найден старейший и самый длинный инструмент для добычи огня. Это открытие стало настоящей сенсацией, ведь оно проливает свет по образу жизни людей, живших на территории современного Китая более 7000 лет назад.

Как сообщает Interesting Engineering, при раскопках на археологическом объекте Каоянган исследователи обнаружили более 3000 артефактов, в том числе костяные орудия, керамику, деревянные предметы и остатки животных. Однако наиболее знаковой находкой стал именно инструмент для разжигания огня, который лучше всего сохранен среди подобных артефактов.

По словам руководителя раскопок Ган Хуэйюаня из Провинциального института культурных реликвий и археологии, найденный инструмент не только уникален по своей длине (около 60 см), но и демонстрирует высокий уровень технического развития древних людей. Он состоял из деревянного сверла и половицы, служившей основой для бурения. Особенностью артефакта является круглая канавка, предположительно предназначенная для протягивания веревки, что позволяло носить его с собой или подвешивать.

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Исследователи отмечают, что сохранение деревянного инструмента после тысячелетий чрезвычайно редкий случай, что делает открытие еще более значимым. Также на поверхности артефакта были найдены следы обжига – 10 черных углублений, свидетельствующих о его активном использовании.

Эта находка подтверждает, что люди, населявшие регион 7000 лет назад, имели сложные технологии добычи огня, которые могли широко использоваться в обществе того времени. Открытие стало еще одним доказательством того, сколь важно было умение контролировать огонь в развитии человеческой цивилизации.

Напомним, ученые запечатлели существо, живущее на Земле еще со времен динозавров.

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