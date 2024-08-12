Соковиті котлети з тунця: це дуже смачно
Це не звичні рибні котлети. За цим рецептом вони виходять набагато смачнішими та соковитішими. І є кориснішими за м’ясні.
Інгредієнти:
• Тунець — 1 б;
• Морква — 1 шт;
• Кабачок — 1 шт;
• Цибуля — 1 шт;
• Зелень;
• Сіль, перець, спеції;
• Сік ½ лимона;
• Яйця — 2-3 шт;
• Борошно — 2-3 ст.л.
Спосіб приготування:
1. Тунець викласти в глибоку миску та розім’яти виделкою.
2. Моркву і кабачок натерти на великій тертці і додати до тунця.
3. Цибулю порізати кубиком, зелень подрібнити і теж висипати в миску.
4. Додати сіль, перець, спеції та сік лимона. Перемішати.
5. Додати яйця та борошно і знову перемішати.
6. Формувати котлетки та смажити на розігрітій сковорідці з олією до золотистого кольору з обох сторін.
Такі котлетки ви ще точно не пробували, але вони стануть улюбленим доповненням до будь-якого гарніру та полюбляться всім.