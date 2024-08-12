Соковиті котлети з тунця: це дуже смачно

Це не звичні рибні котлети. За цим рецептом вони виходять набагато смачнішими та соковитішими. І є кориснішими за м’ясні.

Інгредієнти:

• Тунець — 1 б;

• Морква — 1 шт;

• Кабачок — 1 шт;

• Цибуля — 1 шт;

• Зелень;

• Сіль, перець, спеції;

• Сік ½ лимона;

• Яйця — 2-3 шт;

• Борошно — 2-3 ст.л.

Спосіб приготування:

1. Тунець викласти в глибоку миску та розім’яти виделкою.

2. Моркву і кабачок натерти на великій тертці і додати до тунця.

3. Цибулю порізати кубиком, зелень подрібнити і теж висипати в миску.

4. Додати сіль, перець, спеції та сік лимона. Перемішати.

5. Додати яйця та борошно і знову перемішати.

6. Формувати котлетки та смажити на розігрітій сковорідці з олією до золотистого кольору з обох сторін.

Такі котлетки ви ще точно не пробували, але вони стануть улюбленим доповненням до будь-якого гарніру та полюбляться всім.