Сочные котлеты из тунца: это очень вкусно

Это не обычные рыбные котлеты. По этому рецепту они получаются намного вкуснее и сочнее. И полезнее мясных.

Ингредиенты:

• Тунец - 1 б;

• Морковь – 1 шт;

• Кабачок – 1 шт;

• Лук – 1 шт;

• Зелень;

• Соль, перец, специи;

• Сок ½ лимона;

• Яйца – 2-3 шт;

• Мука – 2-3 ст.л.

Способ приготовления:

1. Тунец выложить в глубокую миску и размять вилкой.

2. Морковь и кабачок натереть на большой терке и добавить в тунец.

3. Лук нарезать кубиком, зелень измельчить и тоже высыпать в миску.

4. Добавить соль, перец, специи и сок лимона. Перемешать.

5. Добавить яйца и муку и снова перемешать.

6. Формировать котлетки и жарить на разогретой сковороде с растительным маслом до золотистого цвета с обеих сторон.

Такие котлетки вы точно не пробовали, но они станут любимым дополнением к любому гарниру и полюбятся всем.