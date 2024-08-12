Сочные котлеты из тунца: это очень вкусно
Это не обычные рыбные котлеты. По этому рецепту они получаются намного вкуснее и сочнее. И полезнее мясных.
Ингредиенты:
• Тунец - 1 б;
• Морковь – 1 шт;
• Кабачок – 1 шт;
• Лук – 1 шт;
• Зелень;
• Соль, перец, специи;
• Сок ½ лимона;
• Яйца – 2-3 шт;
• Мука – 2-3 ст.л.
Способ приготовления:
1. Тунец выложить в глубокую миску и размять вилкой.
2. Морковь и кабачок натереть на большой терке и добавить в тунец.
3. Лук нарезать кубиком, зелень измельчить и тоже высыпать в миску.
4. Добавить соль, перец, специи и сок лимона. Перемешать.
5. Добавить яйца и муку и снова перемешать.
6. Формировать котлетки и жарить на разогретой сковороде с растительным маслом до золотистого цвета с обеих сторон.
Такие котлетки вы точно не пробовали, но они станут любимым дополнением к любому гарниру и полюбятся всем.