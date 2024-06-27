Швидше лише купити в магазині: рецепт персикового джему за 20 хвилин

Мрієте про запашний персиковий джем, який нагадуватиме про літні дні? Немає проблем! Цей рецепт неймовірно простий, адже вам знадобиться лише два інгредієнти та трохи часу. Про це пише Shuba.

Інгредієнти:

1,1 кг персиків

500 г цукру

Приготування:

Вимийте персики, видаліть кісточки та наріжте шматочками. Перекладіть у каструлю, додайте цукор і ретельно перемішайте. Поставте каструлю на маленький вогонь і варіть персики протягом 20 хвилин. Зніміть з вогню і подрібніть фрукти в блендері до пюреподібного стану. Поверніть каструлю з персиковим пюре на маленький вогонь, доведіть до кипіння і варіть ще 10 хвилин. Розкладіть готовий джем у сухі стерилізовані банки, закрутіть стерилізованими кришками. Переверніть банки догори дном, загорніть у старе ковдру та залиште на добу.

Ваш персиковий джем готовий! Зберігайте його в прохолодному місці, а взимку насолоджуйтесь ним з тостами, млинцями або просто так, з чашкою гарячого чаю.

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