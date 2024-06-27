Скорее всего купить в магазине: рецепт персикового джема за 20 минут

Мечтаете о душистом персиковом джеме, который будет напоминать о летних днях? Нет проблем! Этот рецепт невероятно прост, ведь вам понадобится всего два ингредиента и немного времени. Об этом пишет Shuba.

Ингредиенты:

1,1 кг персиков

500 г сахара

Приготовление:

Вымойте персики, удалите косточки и нарежьте кусочками. Переложите в кастрюлю, добавьте сахар и тщательно перемешайте. Поставьте кастрюлю на небольшой огонь и варите персики в течение 20 минут. Снимите с огня и измельчите фрукты в блендере до пюреобразного состояния. Поверните кастрюлю с персиковым пюре на маленький огонь, доведите до кипения и варите еще 10 минут. Разложите готовый джем в сухие стерилизованные банки, закрутите стерилизованными крышками. Переверните банки вверх дном, заверните в старое одеяло и оставьте в сутки.

Ваш персиковый джем готов! Храните его в прохладном месте, а зимой наслаждайтесь им с тостами, блинами или просто так, с чашкой горячего чая.

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