Скільки нам лишилось: суперкомп’ютер назвав рік завершення життя на Землі

Життя на Землі не вічне, і сучасні суперкомп’ютери вже допомагають людству точніше окреслити межі його існування. Попри те, що йдеться про віддалене майбутнє, яке вимірюється мільярдами років, науковці наголошують: трансформації вже розпочалися.

Фахівці NASA спільно з дослідниками з японського університету Тохо створили надзвичайно точну модель еволюції умов життя на нашій планеті. Вони використали потужні обчислювальні системи нового покоління, щоб змоделювати кінець біологічного існування на Землі. Це не фантастика, а результат суворого наукового аналізу: у Землі є конкретна "крайня дата".

Згідно з підрахунками, орієнтовно у 1 000 002 021 році наша планета втратить здатність підтримувати будь-які форми життя.

Основною причиною такого результату є невпинне зростання сонячної активності. З часом інтенсивність випромінювання нашої зірки досягне критичного рівня, що призведе до настільки високих температур, за яких навіть найстійкіші мікроорганізми не зможуть вижити.

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Згідно з результатами дослідження, головним фактором зникнення умов для життя на Землі стане не удар астероїда чи техногенна катастрофа, а природний розвиток нашої зірки – Сонця. Упродовж наступних мільярдів років його енергетична активність зростатиме, що призведе до змін у атмосферному складі планети – зокрема, до зниження рівня кисню і підвищення середньої температури.

Втім, процес вимирання життя не буде раптовим. Моделі показують, що зміни відбуватимуться поступово: вміст кисню у повітрі зменшуватиметься, клімат ставатиме дедалі екстремальнішим, а парниковий ефект –незворотним. Зрештою, Земля втратить здатність підтримувати біологічну рівновагу.

Попри те, що мова йде про події далекого майбутнього, певні тривожні сигнали вже можна спостерігати сьогодні. Зокрема, останні роки характеризуються зростанням сонячної активності – спостерігаються найсильніші за десятиліття магнітні бурі, які впливають як на магнітосферу, так і на атмосферні процеси планети.

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На ситуацію додатково впливає і людський фактор. Прискорене глобальне потепління, стрімке танення льодовиків та руйнування природних екосистем – усе це посилює навантаження на планету. Вчені попереджають: ці процеси можуть зробити окремі регіони Землі непридатними для життя ще задовго до природного завершення її біологічної історії.

Незважаючи на те, що мова йде про далеке майбутнє, експерти закликають уже зараз мислити стратегічно. Обговорюються технологічні рішення, які можуть допомогти продовжити життєздатність Землі, зокрема –створення герметичних біосфер, контрольованих кліматичних середовищ і автономних житлових куполів.

У той самий час зростає інтерес до міжпланетної міграції. Активно розробляються довгострокові програми колонізації інших небесних тіл, зокрема планети Марс, які вже перебувають на етапі тестування й наукових досліджень.

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