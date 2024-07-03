Шестибальна магнітна буря б'є по Землі: що не можна робити

Магнітні бурі у середу, 3 липня, сягнули червоного рівня небезпечності. Нині на Землі триває шестибальний геомагнітний шторм, що здатен негативно впливати на здоров'я метеозалежних людей.

За прогнозами сервісу Meteoagent, у четвер, 4 липня, буря стихне до 5 балів, але все ще буде небезпечного червоного рівня. Надалі, за прогнозом, геомагнітне поле Землі перебуватиме у спокійному стані.

Магнітні бурі сьогодні і завтра. Джерело: meteoagent.com/solar-flares-storms Магнітні бурі сьогодні і завтра. Джерело: meteoagent.com/solar-flares-storms

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Вплив магнітних бур на людину може бути різним, але найчастіше люди відчувають головний біль, запаморочення, нудоту та зниження працездатності. Також серед симптомів виділяють порушення сну, підвищення дратівливості та загострення хронічних захворювань.

Під час магнітних бур рекомендується пити більше рідини, щоб вивести з організму токсини. Найкраще підійдуть: чиста, негазована вода, зелений чай, що містить антиоксиданти, які допомагають нейтралізувати вільні радикали, що утворюються під впливом магнітних бур.

Рекомендовані й трав'яні чаї: ромашковий, м'ятний, з меліси. Вони допоможуть заспокоїтися і покращити сон.

Що заборонено робити, аби не стало гірше:

Уникайте алкоголю, кави та міцного чаю. Ці напої можуть зневоднювати організм і посилювати симптоми магнітних бур. Їжте здорову їжу: вживайте більше овочів, фруктів, ягід і цільнозернових продуктів. Висипайтеся: повноцінний сон допоможе вашому організму впоратися з впливом магнітних бур. Займайтеся спортом: фізична активність покращує кровообіг і загальне самопочуття. Уникайте стресу: стресові ситуації можуть посилювати негативний вплив магнітних бур

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