Шестибалльная магнитная буря бьет по Земле: что нельзя делать

Магнитные бури в среду, 3 июля, достигли красного уровня опасности. В настоящее время на Земле продолжается шестибалльный геомагнитный шторм, способный отрицательно влиять на здоровье метеозависимых людей.

По прогнозам сервиса Meteoagent, в четверг, 4 июля, буря стихнет до 5 баллов, но все еще будет опасный красный уровень. В дальнейшем, по прогнозу, геомагнитное поле Земли будет находиться в спокойном состоянии.

Магнитные бури сегодня и завтра. Источник: meteoagent.com/solar-flares-storms

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Воздействие магнитных бурь на человека может быть разным, но чаще всего люди испытывают головную боль, головокружение, тошноту и снижение работоспособности. Среди симптомов выделяют нарушения сна, повышение раздражительности и обострение хронических заболеваний.

Во время магнитных бурь рекомендуется пить больше жидкости, чтобы вывести из организма токсины. Лучше всего подойдут: чистая, негазированная вода, зеленый чай, содержащий антиоксиданты, помогающие нейтрализовать свободные радикалы, образующиеся под воздействием магнитных бурь.

Рекомендуемые и травяные чаи: ромашковый, мятный, из мелиссы. Они помогут успокоиться и улучшить сон.

Что запрещено делать, чтобы не стало хуже:

Избегайте алкоголя, кофе и крепкого чая. Эти напитки могут обезвоживать организм и усугублять симптомы магнитных бурь. Ешьте здоровую пищу: употребляйте больше овощей, фруктов, ягод и цельнозерновых продуктов. Высыпайтесь: полноценный сон поможет вашему организму справиться с воздействием магнитных бурь. Занимайтесь спортом: физическая активность улучшает кровообращение и общее самочувствие. Избегайте стресса: стрессовые ситуации могут усиливать негативное влияние магнитных бурь

Ранее мы сообщали, что ученые нашли способ снизить боль без лекарств.

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