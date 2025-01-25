Північний магнітний полюс Землі зміщується до Сибіру: про що йдеться

Дослідники з Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США разом з Британською геологічною службою розробили нову Світову магнітну модель. Світова магнітна модель оновлюється кожні п’ять років.

Остання версія показує, що Північний магнітний полюс планети переміщується з Канади в бік Сибіру. При цьому географічний Північний полюс залишається на своєму місці, на вершині осі обертання Землі. Магнітне поле Землі змінюється через переміщення заліза та нікелю в ядрі планети, що викликає рух Північного та Південного магнітних полюсів. Про це повідомляє Science Alert.

Магнітна північ рухається зі швидкістю, яку ми не спостерігали раніше. З 1500-х років вона повільно переміщувалася в районі Канади, але останні 20 років швидкість її переміщення до Сибіру значно зросла. За останні п’ять років це прискорення сповільнилося з 50 до 35 км на рік, що є найбільшим уповільненням, яке коли-небудь реєструвалося, — пояснює Вільям Браун, спеціаліст із геомагнітного моделювання Британської геологічної служби.

Читайте також: В Антарктиді виявили дивовижну симетричну "піраміду", яка породила безліч теорій змови (фото)

Зміщення магнітної півночі викликане двома великими магнітними аномаліями — одна з яких знаходиться під Канадою, а інша під Сибіром. Іноді ці зрушення настільки значні, що потребують невідкладного оновлення, яке виходить за рамки звичайного п’ятирічного циклу.

Науковці наголошують, що якщо подорожувати з Південної Африки до Великої Британії по прямій, то використання застарілої карти Світової магнітної моделі призведе до відхилення від курсу на 150 км до кінця маршруту.

Великі авіакомпанії будуть змушені оновлювати навігаційне програмне забезпечення у всіх своїх літаках, а військовим силам НАТО доведеться модернізувати програмне забезпечення для навігаційних систем на різних типах техніки. Проте користувачам мобільних телефонів і супутникових навігаторів не потрібно турбуватися, адже оновлення відбудеться автоматично.

Раніше ми розповідали, що в Англії знайшли унікальний скарб з 321 монети.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!