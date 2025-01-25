Северный магнитный полюс Земли смещается в Сибирь: о чем идет речь

Исследователи Национального управления океанических и атмосферных исследований США вместе с Британской геологической службой разработали новую Мировую магнитную модель. Мировая магнитная модель обновляется каждые пять лет.

Последняя версия показывает, что Северный магнитный полюс планеты перемещается из Канады в сторону Сибири. При этом географический Северный полюс остается на своем месте на вершине оси вращения Земли. Магнитное поле Земли изменяется из-за перемещения железа и никеля в ядре планеты, что вызывает движение Северного и Южного магнитных полюсов. Об этом сообщает Science Alert.

Магнитный север движется со скоростью, которую мы не наблюдали раньше. С 1500-х годов она медленно перемещалась в районе Канады, но в последние 20 лет скорость ее перемещения в Сибирь значительно возросла. За последние пять лет это ускорение замедлилось с 50 до 35 км в год, что является наибольшим замедлением, когда-либо регистрировавшимся, — объясняет Уильям Браун, специалист по геомагнитному моделированию Британской геологической службы.

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Смещение магнитного севера вызвано двумя крупными магнитными аномалиями – одна из которых находится под Канадой, а другая под Сибирью. Иногда эти сдвиги настолько значительны, что нуждаются в немедленном обновлении, которое выходит за рамки обычного пятилетнего цикла.

Ученые отмечают, что если путешествовать из Южной Африки в Великобританию по прямой, то использование устаревшей карты Мировой магнитной модели приведет к отклонению от курса на 150 км до конца маршрута.

Крупные авиакомпании будут вынуждены обновлять навигационное программное обеспечение во всех своих самолетах, а военным силам НАТО придется модернизировать программное обеспечение для навигационных систем на разных типах техники. Однако пользователям мобильных телефонов и спутниковых навигаторов не нужно беспокоиться, ведь обновление произойдет автоматически.

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