Секрет м'ясистих та солодких плодів: названі найкращі добрива для помідорів

Для отримання щедрого врожаю помідорів, важливо забезпечити їм належний догляд після висадки в ґрунт. Це означає, що регулярне внесення поживних речовин є ключовим для формування плодів, які будуть не тільки великими та м’ясистими, але й дуже солодкими.

Команда UAportal спільно з ТСН підготували огляд найефективніших добрив для томатів, які сприятимуть солодкості та формуванню правильних за формою плодів.

Чим підживити розсаду помідорів після висадки у ґрунт

Для забезпечення оптимального росту томатів після їх перенесення у відкритий ґрунт, важливо здійснювати своєчасне підживлення. Оптимальний час для першого удобрення – це приблизно через десять днів після того, як розсада вже міцно вкорінилася. Коли помідори починають активно рости та формувати нове листя, це є сигналом до того, що рослини готові до першого підживлення.

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При виборі добрив слід керуватися потребами рослин, які можна визначити за їхнім зовнішнім виглядом. Якщо розсада виглядає слабкою, з тонкими стеблами та маленькими листками, це може бути ознакою нестачі азоту. У такому випадку рекомендується використовувати азотні добрива, наприклад, комплексні добрива або кальцієву селітру, розчинену у воді у пропорції 10 грамів на 10 літрів води.

Якщо на верхівках рослин з’являється гниль, це може свідчити про надлишок калію та потребу у кальції.

У випадку, коли помідори мають міцне стебло та великі листя, азотні добрива не рекомендуються. Замість цього слід використовувати засоби, багаті на калій, кальцій та фосфор.

Для того, щоб томати були соковитими та мали правильну форму, корисно вносити суміш добрив, особливо коли на рослинах з’являються зав’язі. Таке підживлення сприяє формуванню якісних плодів.

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Чим підживити помідори, щоб були солодкі та м'ясисті

Для того, щоб помідори були солодшими та більш соковитими, важливо внести правильне добриво у відповідний час. Коли помідори починають дозрівати та набирати масу, особливо в ясну та бездощову погоду, рекомендується наступний метод підживлення.

Візьміть чисту воду і додайте до неї пресовані пекарські дріжджі. Для 5 літрів води знадобиться 10 грамів дріжджів, половина склянки цукру та 50 грамів сінної палички.

Усі інгредієнти слід розчинити у воді, ретельно перемішати до однорідності. Немає потреби залишати розчин настоюватися, можна відразу розпочинати обробку помідорів. Цю процедуру можна повторювати кожні 2-3 тижні для досягнення кращих результатів. Завдяки такому догляду, помідори стануть значно солодшими та матимуть більше м’якоті.

Нагадаємо, раніше UAportal розповідав коли та як садити помідори у травні.

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