Секрет мясистых и сладких плодов: названы лучшие удобрения для помидоров

Для получения щедрого урожая помидоров, важно обеспечить им надлежащий уход после высадки в грунт. Это означает, что регулярное внесение питательных веществ является ключевым для формирования плодов, которые будут не только крупными и мясистыми, но и очень сладкими.

Команда UAportal совместно с ТСН подготовили обзор самых эффективных удобрений для томатов, которые будут способствовать сладости и формированию правильных по форме плодов.

Чем подкормить рассаду помидоров после высадки в грунт

Для обеспечения оптимального роста томатов после их переноса в открытый грунт, важно осуществлять своевременную подкормку. Оптимальное время для первого удобрения – это примерно через десять дней после того, как рассада уже прочно укоренилась. Когда помидоры начинают активно расти и формировать новые листья, это является сигналом к тому, что растения готовы к первой подкормке.

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При выборе удобрений следует руководствоваться потребностями растений, которые можно определить по их внешнему виду. Если рассада выглядит слабой, с тонкими стеблями и маленькими листьями, это может быть признаком недостатка азота. В таком случае рекомендуется использовать азотные удобрения, например, комплексные удобрения или кальциевую селитру, растворенную в воде в пропорции 10 граммов на 10 литров воды.

Если на верхушках растений появляется гниль, это может свидетельствовать об избытке калия и потребности в кальции.

В случае, когда помидоры имеют крепкий стебель и большие листья, азотные удобрения не рекомендуются. Вместо этого следует использовать средства, богатые калием, кальцием и фосфором.

Для того чтобы томаты были сочными и имели правильную форму, полезно вносить смесь удобрений, особенно когда на растениях появляются завязи. Такая подкормка способствует формированию качественных плодов.

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Чем подкормить помидоры, чтобы были сладкие и мясистые

Для того чтобы помидоры были слаще и сочнее, важно внести правильное удобрение в подходящее время. Когда помидоры начинают созревать и набирать массу, особенно в ясную и бездождевую погоду, рекомендуется следующий метод подкормки.

Возьмите чистую воду и добавьте к ней прессованные пекарские дрожжи. Для 5 л воды потребуется 10 граммов дрожжей, половина стакана сахара и 50 граммов сенной палочки.

Все ингредиенты следует растворить в воде и тщательно перемешать до однородности. Нет необходимости оставлять раствор настаиваться, можно сразу начинать обработку помидоров. Эту процедуру можно повторять каждые 2-3 недели для достижения наилучших результатов. Благодаря такому уходу, помидоры станут значительно слаще и будут больше мякоти.

Напомним, ранее UAportal рассказывал когда и как сажать помидоры в мае.

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