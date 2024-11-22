Найпотужніший вибух сучасності: вчені ідентифікували загадковий сигнал перед виверженням вулкану Хунга

Дослідники виявили сейсмічний сигнал, що пролунав за кілька хвилин до вибуху підводного вулкана Хунга Тонга-Хунга Хаапаї в 2022 році. Ця подія, еквівалентна землетрусу магнітудою 8,4 або 61 мегатонні тротилу, стала одним із найпотужніших вибухів сучасності.

Команда з Інституту дослідження землетрусів у Японії виявила так звану "сейсмічну хвилю" перед вибухом. Вона виникла через обвалення слабкої ділянки морського дна неподалік вулкана. Ця хвиля була зафіксована моніторинговими станціями за 15 хвилин до початку виверження. Про це пише Daily Mail.

Вчені припускають, що тріщина в стінках вулкана дозволила морській воді змішатися з магмою в зоні між дном океану та магматичною камерою. Це спричинило величезне парове виверження.

Хвилі Релея, зафіксовані на відстані 466 миль від вулкана, з’явилися за 15 хвилин до вибуху. Їх частота становила 0,03–0,1 Гц, що відповідає землетрусу магнітудою 4,9.

Сам вибух супроводжувався ще сильнішим землетрусоподібним гуркотом магнітудою 5,8.

Супутникові спостереження показали, що перед виверженням у зоні вулкана відбулися зміни в структурі магматичних порожнин. Ці дані допомогли вченим змоделювати процес руйнування кальдери — западини, яка утворюється в результаті обвалу порожнини після виверження. Виверження вважають одним із небагатьох кальдероутворюючих вибухів, що відбулися в океані. Подібні події надзвичайно рідкісні й маловивчені.

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Дослідники сподіваються, що їхні висновки допоможуть створити системи раннього попередження для реагування на небезпечні виверження. Такуро Хоріучі, провідний автор дослідження, зазначив, що сейсмічні сигнали, які зазвичай слабкі й локалізовані, можна використовувати для прогнозування в реальному часі.

Вибух Хунга Тонга-Хунга Хаапаї 15 січня 2022 року спричинив:

Цунамі та грозу.

Викид у повітря 58 000 олімпійських басейнів водяної пари.

Глобальні атмосферні збурення, які фіксували навіть у віддалених регіонах, як-от на Алясці.

Зібрані дані можуть стати основою для майбутніх прогнозів активності підводних вулканів. Як підкреслив д-р Міє Ічіхара з Токійського університету, острівні вулкани, такі як Тонга, здатні генерувати небезпечні цунамі, тому раннє попередження є критично важливим для захисту життя.

Нагадаємо, археологи знайшли в Іспанії площу епохи Древнього Риму.

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