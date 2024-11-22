Самый мощный взрыв современности: ученые идентифицировали загадочный сигнал перед извержением вулкана Хунга

Исследователи обнаружили сейсмический сигнал, прозвучавший за несколько минут до взрыва подводного вулкана Хунга Тонга-Хунга Хаапаи в 2022 году.

Команда из Института исследования землетрясений в Японии обнаружила так называемую "сейсмическую волну" перед взрывом.

Ученые предполагают, что трещина в стенках вулкана позволила морской воде смешаться с магмой в зоне между дном океана и магматической камерой. Это привело к огромному паровому извержению.

Волны Релея, зафиксированные на расстоянии 466 миль от вулкана, появились за 15 минут до взрыва.

Сам взрыв сопровождался еще более сильным землетрясением грохотом магнитудой 5,8.

Спутниковые наблюдения показали, что перед извержением в зоне вулкана произошли изменения в структуре магматических полостей. Подобные события чрезвычайно редки. и малоизученные.

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Исследователи надеются, что их выводы помогут создать системы раннего предупреждения для реагирования на опасные извержения Такуро Хориучи, ведущий автор исследования, отметил, что сейсмические сигналы, обычно слабые и локализованные, можно использовать для прогнозирования в реальном времени.

Взрыв Хунга Тонга-Хунга Хаапаи 15 января 2022 вызвал:

Цунами и гроза.

Выброс в атмосферу 58 000 олимпийских бассейнов водяного пара.

Глобальные атмосферные возмущения, которые фиксировали даже в отдаленных регионах, таких как Аляска.

Как подчеркнул д-р Мие Ичихара из Токийского университета, островные вулканы, такие как Тонга, способны генерировать опасные цунами, поэтому раннее предупреждение является критически важным для защиты жизни.

Напомним, археологи обнаружили в Испании площадь эпохи Древнего Рима.

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